【昨日のエンタメニュース】日向坂46、紅白に意気込み／寺本莉緒、高校卒業前に1st写真集発売 | RBB TODAY

https://www.rbbtoday.com/article/2019/12/16/175541.html
・NMB48 梅山恋和・上西怜・山本彩加が新ユニット「LAPIS ARCH」結成！
https://www.rbbtoday.com/article/2019/12/16/175544.html
・渡部建、英語問題集に自分の名前が載り大喜び！
https://www.rbbtoday.com/article/2019/12/16/175545.html
・上白石萌音も「キュン」......Official髭男dism新曲が『恋はつづくよどこまでも』主題歌に
https://www.rbbtoday.com/article/2019/12/16/175546.html
・田中みな実、“あざとい女”はむしろ褒め言葉！上田晋也もそのたくましさに感心
https://www.rbbtoday.com/article/2019/12/16/175547.html
・みちょぱ、クロちゃんからの突然の指輪に絶叫……ラジオ共演を全力後悔
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・滝沢カレン、浮気の対処法が「族のリーダーみたい」？
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・結婚発表の二宮和也、現在の心境を明かす「変わらず応援して頂けたら」
https://www.rbbtoday.com/article/2019/12/16/175550.html
・SixTONES、Snow Manは『CDTV』初パフォーマンス！クリスマス特番、出演者第2弾が発表
https://www.rbbtoday.com/article/2019/12/16/175551.html
・寺本莉緒、高校卒業前に1st写真集発売決定！初アメリカロケにワクワク！
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・坂上忍、“高級志向”再挑戦の大塚家具・久美子社長にツッコミ「え？また戻すの？」
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・日向坂46、紅白に意気込み「記憶に残るパフォーマンスができるよう」
https://www.rbbtoday.com/article/2019/12/16/175554.html
・齋藤飛鳥や生田絵梨花ら乃木坂46メンバーがひと足早いサンタコス披露！
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・星野源がどんぎつねにドッキリ！新CMが公開に
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・仲野太賀・森七菜の“近距離恋愛”描いたショートフィルム、動画広告アワードで入賞
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・ROLANDが「NEWS AWARDS 2019」受賞、“ROLAND節”全開トークで会場を沸かす
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・中村倫也が横浜流星のブレイクにびっくり、来年から「おごってもらおうかな」
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・井口綾子、『グラジャパ！アワード！2019』グランプリを受賞！
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