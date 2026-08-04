aespa、初出演の米フェス「ロラパルーザ」で会場圧倒！ヒット曲連発＆サプライズ共演も | RBB TODAY

aespaが、初出演となった「ロラパルーザ（Lollapalooza）」で圧巻のステージを披露した。

大ヒット曲からサプライズ共演まで、会場を熱狂の渦に巻き込んだ。

【写真】「曲線100％」なカリナの“やわらか”ボディ

aespaは8月2日（現地時間）、アメリカ・シカゴのグラント・パークで開催された「ロラパルーザ・シカゴ」のアリアンツ・ステージに登場した。

全14曲で構成されたセットリストを披露したaespaは、デビュー7年目らしい堂々としたステージマナーと力強いエネルギーで、会場を圧倒した。

『Black Mamba』と『Next Level』で幕を開けると、『Armageddon』『Supernova』『Whiplash』など、世界中のファンから愛されてきた大ヒット曲をバンドの生演奏とともに次々と披露した。

（写真提供＝SMエンターテインメント）aespa

『Switchblade』では、フィーチャリングに参加したTy Dolla $ign（タイ・ダラー・サイン）とのサプライズ共演が実現。さらに、『LEMONADE』『WDA（Whole Different Animal）』『Can’t Help Myself』『SHAKIN'』など、2ndフルアルバムの収録曲も立て続けに届けた。

続いて、『Rich Man』『Bubble』『To The Girls』『Hold On Tight』など、幅広い音楽性を感じさせる楽曲と完成度の高いパフォーマンスで熱気を最高潮に引き上げ、初のロラパルーザ出演を盛況のうちに締めくくった。

ステージを終えたaespaは、「本当に光栄だった。多くのファンの皆さんが一緒に歌い、熱い歓声を送ってくださったおかげで、私たちも心から楽しみながらステージに立つことができた。今回受け取った素晴らしいエネルギーを、まもなく始まるワールドツアーにもつなげていきたい」とコメントした。

（写真提供＝SMエンターテインメント）aespa

ともにステージに立ったTy Dolla $ignも、「aespaと一緒に再びロラパルーザのステージに立つことができ、とても意義深かった。aespaがこれまで成長してきた姿を見守ってきただけに、本当に誇らしく思う。これほど大きな舞台を自分たちならではのエネルギーで満たす姿を見て、私も大きな刺激を受けた。改めて、素晴らしいステージを見せてくれたaespaに心からお祝いを伝えたい」と語った。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】布がない…？ニンニン、後ろ姿が衝撃の“大胆衣装”

■【写真】「手加減して」ベッドに寝そべり誘惑ポーズ…ウィンター

■【写真】「神スタイル」ジゼル、沖縄で魅せた“水着SHOT”