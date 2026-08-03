北川景子、胸元につけた意外なブローチに反響！真夏のオフショ公開！ | RBB TODAY

俳優の北川景子が2日、公式Xを更新。胸元に意外な”ブローチ”を付けた姿が反響を呼んでいる。

北川は「素晴らしい監督、スタッフの皆さんと撮影してる夏 写真は、全然関係ないけどカブトムシ・クワガタふれあいの森です 楽しかった」と投稿。胸元に大きなカブトムシを付けてほほ笑むショットを公開した。

カブトムシは北川の白いTシャツの左胸にガッシリとつかまった状態だ。投稿には「#夏休み #虫三昧」のタグが付けられており、子供の夏休みに合わせてお出かけした様子。北川には6歳の長女と2歳の長男がいる。

この投稿にファンからは「北川景子の胸に止まったこのカブトムシ、今世で運を使い果たしたな。」「カブトムシのブローチみたい！」「撮影も虫との時間も充実してて最高だね！北川さんのそういう素の楽しさ好きです」と多くのコメントが寄せられている。

※北川景子がカブトムシを胸に着けてピースする投稿