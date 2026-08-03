北川景子、胸元につけた意外なブローチに反響！真夏のオフショ公開！ | RBB TODAY

俳優の北川景子が2日、公式Xを更新。胸元に意外な”ブローチ”を付けた姿が反響を呼んでいる。
北川は「素晴らしい監督、スタッフの皆さんと撮影してる夏 写真は、全然関係ないけどカブトムシ・クワガタふれあいの森です 楽しかった」と投稿。胸元に大きなカブトムシを付けてほほ笑むショットを公開した。
カブトムシは北川の白いTシャツの左胸にガッシリとつかまった状態だ。投稿には「#夏休み #虫三昧」のタグが付けられており、子供の夏休みに合わせてお出かけした様子。北川には6歳の長女と2歳の長男がいる。
この投稿にファンからは「北川景子の胸に止まったこのカブトムシ、今世で運を使い果たしたな。」「カブトムシのブローチみたい！」「撮影も虫との時間も充実してて最高だね！北川さんのそういう素の楽しさ好きです」と多くのコメントが寄せられている。
手芸作品のX投稿が話題！北川景子がパッチワークに挑戦「作るんだったら、完璧にしたい」 | RBB TODAY
女優・北川景子が、株式会社主婦と生活社が発行する隔月刊手芸雑誌『COTTON TIME（コットンタイム）』5月号（4月7日発売）にて、パッチワークトートバッグの制作に挑戦した。
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北川景子、ハーゲンダッツの新アンバサダーに就任！“濃いしあわせ”がこころを満たす様子を描く新CMに出演 | RBB TODAY
ハーゲンダッツ ジャパンが北川景子を新ブランドアンバサダーに起用。7月13日から「しあわせ、濃い濃い。」篇のTVCMを放映。北川は日頃からハーゲンダッツを愛用しており、特にクリスピーサンドにハマっているという。子どもが寝た後の静かな夜に、自分へのご褒美として楽しんでいるそうだ。
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