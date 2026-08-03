 北川景子、胸元につけた意外なブローチに反響！真夏のオフショ公開！ | RBB TODAY
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北川景子、胸元につけた意外なブローチに反響！真夏のオフショ公開！

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北川景子【写真：竹内みちまろ】
  • 北川景子【写真：竹内みちまろ】

　俳優の北川景子が2日、公式Xを更新。胸元に意外な”ブローチ”を付けた姿が反響を呼んでいる。

　北川は「素晴らしい監督、スタッフの皆さんと撮影してる夏　写真は、全然関係ないけどカブトムシ・クワガタふれあいの森です　楽しかった」と投稿。胸元に大きなカブトムシを付けてほほ笑むショットを公開した。

　カブトムシは北川の白いTシャツの左胸にガッシリとつかまった状態だ。投稿には「#夏休み　#虫三昧」のタグが付けられており、子供の夏休みに合わせてお出かけした様子。北川には6歳の長女と2歳の長男がいる。

　この投稿にファンからは「北川景子の胸に止まったこのカブトムシ、今世で運を使い果たしたな。」「カブトムシのブローチみたい！」「撮影も虫との時間も充実してて最高だね！北川さんのそういう素の楽しさ好きです」と多くのコメントが寄せられている。

※北川景子がカブトムシを胸に着けてピースする投稿


手芸作品のX投稿が話題！北川景子がパッチワークに挑戦「作るんだったら、完璧にしたい」 | RBB TODAY
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女優・北川景子が、株式会社主婦と生活社が発行する隔月刊手芸雑誌『COTTON TIME（コットンタイム）』5月号（4月7日発売）にて、パッチワークトートバッグの制作に挑戦した。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/04/03/246126.html続きを読む »

北川景子、ハーゲンダッツの新アンバサダーに就任！“濃いしあわせ”がこころを満たす様子を描く新CMに出演 | RBB TODAY
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ハーゲンダッツ ジャパンが北川景子を新ブランドアンバサダーに起用。7月13日から「しあわせ、濃い濃い。」篇のTVCMを放映。北川は日頃からハーゲンダッツを愛用しており、特にクリスピーサンドにハマっているという。子どもが寝た後の静かな夜に、自分へのご褒美として楽しんでいるそうだ。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/07/13/250632.html続きを読む »

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