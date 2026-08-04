過去には“婚前純潔”の誓いも…韓国歌手、14歳年下女優と結婚！「生涯をともに歩みたい人」 | RBB TODAY

ボーカルグループNoelのカン・ギュンソンが、14歳年下の女優ユ・ハジンと結婚する。

結婚発表を受け、過去の“婚前純潔宣言”にも再び注目が集まっている。

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カン・ギュンソンの所属事務所S27Mエンターテインメントは8月4日、「カン・ギュンソンが10月30日、ソウル市内の某所で女優ユ・ハジンと結婚式を挙げる」と明らかにした。

所属事務所は、「2人は互いへの深い信頼と愛情をもとに、将来を約束することになった。カン・ギュンソンは、婚約者への確信と愛を胸に結婚を決めた。今後は一家の大黒柱として、またアーティストとして活動を続けていく予定だ」と付け加えた。

カン・ギュンソンは前日、自身のSNSに直筆の手紙を投稿し、結婚を自ら報告した。「生涯をともに歩んでいきたい大切な人と出会い、10月30日に結婚することになった」と明かした。

（写真＝OSEN、ユ・ハジンSNS）カン・ギュンソン（左）とユ・ハジン

続けて、「この知らせをお伝えするのは少し緊張するが、誰よりも先に皆さんに直接お話ししたかった」とし、ファンに真っ先に伝えたかったとの思いをつづった。

婚約者のユ・ハジンは、2019年にMBCドラマ『ある春の夜に』でデビュー。その後、『おかえり～ただいまのキスは屋根の上で!?～』『舞い上がれ、蝶』『恋愛なんていらない』などに出演した。昨年には芸能事務所BILLIONSと専属契約を結び、女優として活動を続けている。

ユ・ハジンは1995年生まれで、1981年生まれのカン・ギュンソンとは14歳差。2人は互いへの信頼と愛情をもとに、結婚を決意したと伝えられている。

過去の「婚前純潔の誓約」に注目

カン・ギュンソンの結婚発表とともに、過去の「婚前純潔の誓約」をめぐる発言も再び注目を集めている。カン・ギュンソンは2011年、自ら婚前純潔の誓約書を書いたことがある。

今年1月、SBSのバラエティ番組『アラフォー息子の成長日記』に出演し、その誓約書を改めて目にした際には、「不十分だ。恥ずかしくなる」と話した。

SUPER JUNIORのキム・ヒチョルから「守れなかったんだな」と聞かれると、カン・ギュンソンは「守れなかった。いつまで待つんだ。46歳なのに」と率直に答え、笑いを誘った。

なお、カン・ギュンソンは2002年、Noelのメンバーとしてデビューした。Noelは『Even I Grab You』『Although Ill, Although Ill』『Proposal』『I Miss You』など、数多くのヒット曲で愛されてきた。

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