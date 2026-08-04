SEVENTEEN・ディノ、ソロでも人気証明！“サブキャラ”Picheolinの新AL『吉BOARD』が1位に | RBB TODAY

SEVENTEENのディノが、“サブキャラ”のPicheolinとしても1位を獲得した。

サブキャラでの活動でも、確かな存在感を示した。

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所属事務所PLEDISエンターテインメントは8月4日、「同日、HANTEOチャートによると、前日にリリースされたディノのサブキャラクター、Picheolinの1stミニアルバム『吉BOARD』がデイリーチャートの1位に輝いた。リリースと同時に首位へ直行した形だ」と伝えた。

『吉BOARD』は、ディノのサブキャラクターであるPicheolinの新アルバム。これに先立ち、先月『Love Sick（narr. Lee Moon Sae）』『Mi-cheo Mi-cheo』を先行公開し、大きな関心を集めた。

続いてリリースしたアルバムも1位に直行し、Picheolinとしても人気を証明している。

（写真提供＝PLEDISエンターテインメント）

韓国国内だけでなく、海外でも高い人気を見せている。日本、シンガポール、アメリカなど、世界16の国と地域のiTunesトップアルバムチャートにランクインし、中国QQ Musicの「デジタルベストアルバム」EP部門デイリーチャートでは2位を記録した。

タイトル曲『Party Rock Rock（prod. Hitchhiker）』も、リリース直後に韓国の音楽配信サイトBugsのリアルタイムチャートで2位に浮上。収録曲すべてが上位圏にランクインした。

さらに、インドネシア、フィリピン、ペルーで1位を獲得したほか、世界12の国と地域のiTunesトップソングチャートにランクインし、好成績を収めた。

（記事提供＝OSEN）

◇ディノ プロフィール

1999年2月11日生まれ。本名イ・チャン。SEVENTEENの最年少メンバーでありながら、朝鮮王朝の初代国王である李成桂の子孫としても注目される。グループ内ではパフォーマンスチームに所属しており、芸名のディノ（DINO）はダンス講師であった父親が「恐竜のようにステージを支配してほしい」という意味を込めてつけたもの。一般的に最年少メンバーが甘やかされがちなK-POPアイドル界の風潮に反して、自由奔放な年長者たちに振り回されがちな苦労人。

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