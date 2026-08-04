「グラミー賞なんてくそくらえ」BTSファンが掲げた怒り　RMの歌詞変更が示した“アジア枠”拒否 | RBB TODAY

「僕たちは韓国出身だ。だから彼らは僕たちのことを知らない」

グラミー賞へのエントリー見送りを表明したBTSが、今度はステージ上で、その意思を改めて示したようだ。

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BTSは最近、米ニュージャージーで行われたワールドツアー「ARIRANG」公演で『MIC Drop』のステージを披露。

その最後のパートで、RMが歌詞の一部を変えて歌ったことが注目を集めている。

もともとの歌詞は、「Haters gon' hate, Players gon' play. Live a life. man, Good luck」。日本語にすれば、「アンチは嫌い続け、プレイヤーはプレイし続ける。自分の人生を生きろ、幸運を祈る」といった意味になる。

それをRMは、今回の公演でこう変えた。

「Haters gonna hate, and we players gonna play. Born in Korea. That’s why they don’t know ’bout us」（アンチは嫌い続けるし、僕たちは僕たちのやるべきことをやる。僕たちは韓国出身だ。だから彼らは僕たちのことを知らない）

単なるライブ中のアドリブと見るには、あまりにタイミングが意味深だった。

ファンも「グラミー賞拒否」に呼応

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）BTS

BTSは先立って、メンバー7人がそれぞれSNSを通じて、今年のグラミー賞に作品をエントリーしないと表明している。

彼らは「音楽が地域や言語で区分されるより、音楽そのものとして聴かれ、愛されることを願う」と説明した。これは、グラミー賞が新設した「ベスト・アジアン・ポップ・ミュージック・パフォーマンス」部門への事実上の抗議と受け止められている。

その直後のステージで、RMが「韓国出身だから彼らは僕たちを知らない」と歌った。韓国メディアが「所信を再び示した」と見るのも無理はない。

今回の波紋は、BTS本人たちの発信だけにとどまっていない。

現地公演では、ファンの間からもグラミー賞への反発を示す動きが広がった。韓国メディアによると、ニュージャージー公演では一部のARMY（BTSファン）が「グラミーは消えろ」「誰が誰を必要としているのか」といった文言のプラカードを掲げ、BTSのグラミー賞拒否に支持を示したという。

SNS上でも、「FUCK THE GRAMMY」と書かれたボードが公演会場の大型スクリーンに映し出されたとして拡散され、大きな話題を呼んだ。

ファンにとって今回の決断は、単なる賞レースの不参加ではない。BTSが「アジア」という枠で語られることへの拒否として受け止められており、その意思表示に自分たちも参加している感覚なのだろう。

（写真提供＝OSEN）BTS

そもそもBTSの表明直後、グラミー賞側も説明を余儀なくされていた。

レコーディング・アカデミーのハーヴェイ・メイソン・ジュニアCEOは声明を出し、BTSの決定を理解し尊重するとしながらも、新設されたアジアン・ポップ部門について「アジアから生まれるポップ音楽の深みと多様性、成長を称えるためのもの」だと説明した。

また、この部門に出品することが主要部門へのエントリーを妨げるものではないとも強調している。

だが、それでも違和感は消えていない。

グラミー賞の枠組みを問う側へ

問題は、BTSが主要部門に出せるかどうかだけではない。アジア発の音楽を、あえて「アジアン・ポップ」という地域名でくくること自体への違和感だ。

アメリカ経済誌『フォーブス』も、この点に厳しい視線を向けている。

同誌は、グラミー賞側の説明は「技術的には正しい」としながらも、BTSの問題提起には答えていないと指摘。「デュア・リパやエド・シーランのために“ベスト・ヨーロピアン・ポップ・ミュージック・パフォーマンス”を作った人はいない」と述べ、「白人が多数を占める地域のポップには対称となる部門がない」と批判した。

『フォーブス』が見たのは、アジアン・ポップ部門の新設そのものよりも、グラミー賞が主要部門の多様性不足という問題を、地域別カテゴリーの新設で処理しようとしている構造だった。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）BTS

その文脈で見ると、BTSのエントリー見送りは、単なる賞レースの辞退ではない。「なぜ自分たちは、いまだに“地域”で説明されなければならないのか」という問いを、グラミー賞の枠組みそのものに突きつけた行動だった。

かつてBTSにとって、グラミー賞はアメリカ音楽界に認められるための大きな象徴だった。世界的な成功を収めてもなお、グラミー賞での受賞は「最後の扉」のように語られてきた。

だが、今のBTSは違う。

彼らは、グラミー賞に選ばれることを待つ側から、グラミー賞の枠組みそのものに問いを投げる側へと変わった。だからこそ、今回のエントリー見送りは単なるボイコットではなく、BTSの立場の変化を示す出来事でもある。

「Born in Korea」

RMがステージで放ったその一節は、自嘲でも諦めでもない。むしろ、韓国出身であることを理由に理解されないなら、その物差しのほうを問い返すという宣言に近い。

グラミー賞に見つけてもらう時代は、もう終わったのかもしれない。BTSは今、賞に選ばれることよりも、自分たちの音楽がどの枠で語られるのかを問い始めている。

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