あまりにも痩せた姿に「骨のよう」、摂食障害を疑う声まで…Red Velvet・ウェンディに心配相次ぐ | RBB TODAY

Red Velvet・ウェンディの近影に、心配の声が相次いでいる。

ステージで見せたあまりにも細い姿が、ファンの間で大きな話題となった。

【写真】「骨のよう」ウェンディ、“細すぎる”姿

ウェンディが所属するRed Velvetは、7月31日から8月2日まで、ソウルの高麗（コリョ）大学・ファジョン体育館で「2026 Red Velvet FAN-CON『A Day in Red & Velvet』」を開催し、ファンと交流した。

Red Velvetの完全体カムバックを控えて行われた公演とあって、チケットは全席完売を記録。セットリストには、『Dumb Dumb』『Bad Boy』『Psycho』などのヒット曲をはじめ、『Huff N Puff』『Blue Lemonade』など、多彩な収録曲が盛り込まれた。

なかでも、今回のファンコンサートで初披露された『Bulldozer』のステージが注目を集めた。あるファンが撮影したウェンディの映像は、オンラインコミュニティやSNSなどで拡散され、話題となっている。

映像の中でウェンディは、シースルーのレースが目を引く黒のホルターネックトップスに、細身のパンツを合わせてステージに登場した。

（画像＝SNS）ウェンディ

これまでの明るく爽やかなイメージとは対照的な、クールで力強い雰囲気をまとったウェンディ。パワフルなカリスマ性を発揮し、激しくリズミカルな振り付けやジェスチャーを披露した。

一方、ステージ映像には、ウェンディのあまりにも細い体を心配するコメントが相次いだ。

ファンからは、骨ばって見えるウェンディの痩せた姿に対し、「とても心配」「私、今何を見たの？」「健康な姿を長く見ていたい」「あまりにも極端に痩せて、筋肉までなくなったように見える」「以前から細かったが、筋肉もしっかりあった。でも今は骨のように見える。周囲の誰かが声をかけてあげてほしい」といった反応が寄せられている。

なかには、急激に痩せたように見える姿から摂食障害を心配する声も上がった。

（画像＝SNS）ウェンディ

ウェンディは以前から、徹底したダイエットや体形管理を行っていることで知られている。

2017年に出演したバラエティ番組では、「試したことのないダイエットはない。40歳になったら、そのときから思う存分食べるつもりだ」と語ったことがある。

また、あるウェブバラエティでは、「朝起きたら、まず水とサプリメントを飲む。朝の空腹時に走るのが体質に合っているので、サウナスーツを着てランニングマシンで走る。12時か1時には必ずピラティスに行く」と、体形管理のルーティンを公開していた。

なお、ウェンディが所属するRed Velvetは8月3日18時、各音楽配信サイトを通じてサマーミニアルバム『Velvet Summer』をリリースする。

（記事提供＝OSEN）

◇ウェンディ プロフィール

1994年2月21日生まれ。本名ソン・スンワン。2014年にRed Velvetのメンバーとしてデビューした。幼少期から優れた歌唱力に定評があり、グループ内ではメインボーカルを担当している。グループ活動以前には、事務所の練習生から成るプレデビューチーム「SMルーキーズ」の一員として、東方神起チャンミンの主演ドラマ『Mimi』（Mnet）の挿入歌を担当したことがある。

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