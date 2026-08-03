RM「10代の頃の憧れのスターの前で歌えて最高の気分」BTS、ニューヨークの観客15万人を魅了 | RBB TODAY

ボーイズグループBTSが世界経済と文化の中心地、アメリカ・ニューヨークを赤い光の祭典に染め上げ、トップアーティストの威厳を改めて世界に示した。

去る8月1～2日（以下、現地時間）、BTSはアメリカ・イーストラザフォードのメットライフ・スタジアムで「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’」の北米ツアー第2幕を成功裏に開けた。

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7月19日、「2026 FIFAワールドカップ」の決勝戦ハーフタイムショーの共同ヘッドライナーとして世界を魅了してから、わずか2週間で再び同じ場所に立ったのだ。

ツアーの公演としては、2019年5月の「LOVE YOURSELF：SPEAK YOURSELF」ツアー以来、実に7年2カ月ぶりだ。

早い段階でチケット完売を記録した今回の公演には、2日間で実に約15万7000人の観客が集まった。

スタジアム一帯はBTSの公式ペンライトの紫色の“波”と、5thフルアルバム『ARIRANG』の主要カラーである強烈な赤い衣装、韓服（ハンボク、韓国の伝統衣装）を現代的に再解釈したファッションなど、個性あふれるファンで祭典の雰囲気を醸し出した。

（写真＝BIGHIT MUSIC）BTS

本格的に幕が開けると、大歓声が沸き上がった。現地の観客は公演中ずっと、すべての楽曲の韓国語で完璧に歌いながら、メンバーたちと盛り上がった。

特に、5thフルアルバムの収録曲『Aliens』とタイトル曲『SWIM』のイントロが流れると、大合唱が始まった。今回のツアーのハイライトである韓国民謡『アリラン』の大合唱もまた、観客とBTSをひとつにし、大きな感動をもたらした。

公演の終盤には、ファンが準備した花の形のプラカードのサプライズがあり、これを見たメンバーたちは明るい笑顔で応えた。

BTSは「2度目の北米ツアーで、本当に良いスタートを切れた。常に大きな幸せをくださる皆さんのために、常に良い姿をお見せできるよう努力する。皆さんの愛を絶対に当たり前だと思わないようにする。常に感謝しているし、愛している」と感想を伝えた。

（写真＝BIGHIT MUSIC）BTS

フィナーレ曲『Into the Sun』とともに、ニューヨークの夜空を彩った大規模な花火は、公演の豪華なハイライトとなった。

特に、同公演には、伝説的なラッパー、Nas（ナズ）が会場を訪れ、話題になった。彼の長年のファンであるRMは、ステージの上で「10代の頃の憧れのスターの前で公演を行うことができ、本当に最高の気分だ」と胸いっぱいな様子であった。

なお、BTSは、来る8月5～6日にアメリカ・フォックスボロのジレット・スタジアムでツアーを続けていく。BTSは、ジレット・スタジアムで単独公演を開催する初の韓国人アーティストとなる。

（記事提供＝OSEN）

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