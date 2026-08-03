元気象キャスター・檜山沙耶、第一子妊娠を報告「現在は安定期に入り、母子ともに健康に過ごしております」 | RBB TODAY

元気象キャスターの檜山沙耶が自身のInstagramを更新し、第一子の妊娠を報告した。

投稿では「いつも応援してくださっている皆さまへ このたび、第一子を授かりましたことをご報告させていただきます」と切り出し、「現在は安定期に入り、周りの方々に支えていただきながら、母子ともに健康に過ごしております」と現在の様子を伝えている。いつも応援してくれるファンや関係者に向けて「心より感謝申し上げます」と感謝を伝えた。

また、今後の活動については「体調を第一に考えながら、無理のない範囲で続けてまいります」とし、「これからも感謝の気持ちを忘れず、一層精進してまいりますので、家族ともども温かく見守っていただけますと幸いです」と綴っている。

※檜山沙耶、Instagramにて妊娠を報告