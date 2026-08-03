佐々木希、芸能生活20周年記念フォトエッセイ『Natural』10月2日発売　初めて語る「ありのまま」の本音 | RBB TODAY

佐々木希が、芸能生活20周年を記念したフォトエッセイ『佐々木希フォトエッセイ Natural』を10月2日に講談社より発売する。

『佐々木希フォトエッセイ Natural』（講談社）

同書は「ここまで率直に自分のことを話したのは初めて」と佐々木自身が語るほど、飾らず、盛らずに綴った一冊だ。撮りおろしのスペシャルシューティングに加え、幼少期からのプライベート写真も豊富に収録されている。

内容は全8章で構成されており、中学時代の初めての挫折や上京後の孤独、「芸能界は向いていない」と辞めようと思っていた時期など、これまで公にされてこなかったエピソードが明かされる。

『佐々木希フォトエッセイ Natural』（講談社）

『佐々木希フォトエッセイ Natural』（講談社）

また、2018年の第一子出産を「人生でいちばん幸せだと感じた瞬間」と振り返るなど、母・妻としての素顔も率直に綴られている。

『佐々木希フォトエッセイ Natural』（講談社）

『佐々木希フォトエッセイ Natural』（講談社）

さらに同書は「グルメガイド」としての顔も持つ。佐々木が愛する全国のレストランやワインショップ約75軒、そして見学可能なものも含むナチュラルワインのワイナリー12カ所を紹介。YouTubeで友人の大政絢とワインを楽しむ姿でも知られる佐々木ならではの視点で、おうちごはんのレシピも掲載されている。