新婚の元巨人投手の娘ジュンヒ、早くも11歳上夫の“老化”を心配？「先に逝ったらどうしよう」 | RBB TODAY

女優チェ・ジンシルさんと元読売ジャイアンツの投手チョ・ソンミンさんの娘で、インフルエンサーのチェ・ジュンヒが、11歳年上の夫の老化を心配した。

去る8月1日、チェ・ジュンヒは自身のSNSに夫の髪を染めるショート動画を投稿した。

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手袋までしっかりとはめ、美容院に負けないほど丁寧にカラーをした彼女は、すっかり集中した様子であった。

チェ・ジュンヒは、「歳の差が大きいカップルの特徴：私よりかなり（？）老けて見えないように白髪染めをする」「頼んできたくせに小言ばかり」と不満を吐露しながらも、「私を置いて、先に死んだらどうしよう？考えると、気が重くなる」と心配を隠せなかった。

（写真＝チェ・ジュンヒInstagram）

また、彼女は「認知症にならないで。老けないで。ボケて壁に脱糞しないで（涙）」と心配を付け加えた。

ネットユーザーは、「若いときは実感できなくても、1歳、2歳と歳をとると、歳の差がより大きく感じられるそうだ」「健康管理をしっかりして、ジュンヒさんの隣に長く居続けてほしい」「夫が年上だと、こういうのが心配になる」など、さまざまな反応を見せた。

（写真提供＝OSEN）チェ・ジュンヒ

なお、チェ・ジュンヒは5月に11歳年上の一般男性と結婚した。

（記事提供＝OSEN）

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