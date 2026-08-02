離婚後に元夫との受精卵を無断で使用→出産…学費6000万円超の愛息とカナダへ向かった韓国女優 | RBB TODAY

女優イ・シヨンがカナダへ発った後、初めて近況を公開した。

8月2日、イ・シヨンは自身のSNSに「ナイアガラやばい。カナダにいます！！！！！ナイアガラ絶景です」という文章とともに、短い動画を公開した。

【写真】「離婚後に妊娠」イ・シヨン、元夫の反応

公開された動画で、イ・シヨンは、息子とともにナイアガラの滝に到着したようだ。これに先立ち、彼女は、7月にSNSを通じて、息子とともにカナダで1カ月暮らす準備をしているという近況を伝えた。

カナダに向かったイ・シヨンと息子は、ナイアガラの滝で観光を楽しんだ。圧倒的な滝を目にした彼女は、「やばい」と感嘆し、携帯で壮観を収めた。

（写真＝イ・シヨンInstagram）

ファンもまた、イ・シヨンが撮影したナイアガラの滝に「とても素敵で美しい」「自然が与える感動」「雄大だ」などの反応を見せた。

なお、イ・シヨンは2025年に離婚後、不妊治療のために冷凍保存していた受精卵を元夫の同意なく移植し、第2子を妊娠・出産した。息子と娘は、彼女が養育しており、元夫は妊娠を聞いて、責任を果たす意思を伝えた。

また、イ・シヨンの息子は、仁川（インチョン）松島（ソンド）にあるインターナショナルスクールに在学中だと知られている。

幼稚園から高校まで修了する場合、学費だけで約6億ウォン（約6600万円）に上ると知られており、イ・シヨンは息子の教育のために、アメリカ・ニュージャージー、ロングアイランドのキャンプにも行かせるなど、惜しまず支援している。

（記事提供＝OSEN）

◇イ・シヨン プロフィール

1982年4月17日生まれ。モデルを経て芸能界デビュー。ドラマ韓国版『花より男子』や『風の国』に出演して注目される。『富豪の誕生』『ゴールデンクロス』『一理ある愛』といったドラマでヒロインを務める傍ら、役作りのため始めたボクシングに目覚め、2012年にはアマチュア大会で優勝し、“ボクサー女優”としても有名に。近年は『Sweet Home－俺と世界の絶望－』や『グリッド』に出演。2017年に9歳年上の事業家と結婚し、長男をもうけたが、2025年3月に離婚を発表。同年7月に元夫との受精卵を独断で移植し、第2子を妊娠したと明らかに。11月に娘を出産した。

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