SMエンタ、少女時代・ユリとの19年にわたる専属契約終了を発表　グループの活動は継続 | RBB TODAY

少女時代のユリがSMエンターテインメントを離れる。

ただし、グループとしての活動は継続するようだ。

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SMエンタは7月31日、「ユリと深い話し合いを重ねた結果、8月31日付で19年間にわたる歩みを終えることで双方合意しました」と発表した。

続けて、「世界中にK-POPブームを広げ、一時代を代表するグループへと成長しただけでなく、女優としても輝くまで、そのすべての歩みにSMがともにできたことは貴重な時間でした。輝かしい活躍を見せてくれたユリに深い感謝を伝えます」とコメント。

さらに、「当社との専属契約は終了しますが、今後も少女時代としての活動は変わらず続けていく予定です。新たに歩み始めるユリの未来を応援します」と付け加えた。

（写真提供＝OSEN）ユリ

ユリは2007年に少女時代の一員としてデビュー。デビュー曲『Into The New World』をはじめ、『Gee』『Genie』など数多くのヒット曲を発表し、K-POP界を代表するグループへと成長。日本でも大きな人気を博した。

個人としても、女優としてさまざまな作品に出演している。2007年の『止められない結婚』をはじめ、『ファッション王』（2012）、『被告人』（2017）、『ポッサム～愛と運命を盗んだ男～』（2021）などのドラマや、『君に泳げ！』（2013）、『ドルフィン』（2024）、『侵蝕』（2025）などの映画に出演している。

◇ユリ プロフィール

1989年12月5日生まれ、本名クォン・ユリ。韓国・京畿道出身。身長167cm。2001年にSMエンターテインメントの「第1回SM青少年選抜大会・ダンス部門」で本部賞を受賞して練習生となった。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューし、メインダンサーとして活躍。肌が綺麗で色黒なことから、ニックネームは「黒真珠」。インスタグラムを通じてたびたび料理の腕前を披露しており、美貌に尽きない多彩な魅力をファンに届けている。

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