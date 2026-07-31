CORTIS、HIPHOP界のレジェンドとタッグ！新曲『MOTION（feat. Juicy J）』をサプライズ発表 | RBB TODAY

CORTISが、HIPHOP界のレジェンドとタッグを組んだ。

7月31日、所属事務所BIGHIT MUSICは「CORTISが本日午後1時にデジタルシングル『MOTION (feat. Juicy J)』を発表した」と明らかにした。

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今回の新曲は、“HIPHOP界の大御所”と呼ばれるジューシー・J（Juicy J）とのコラボレーションで注目を集めている。CORTISはジューシー・Jとの新曲をサプライズ発表し、グローバルな舞台に向けて勢いを加速させる。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）

BIGHIT MUSICは新曲について、「1990年代のアメリカ南部HIPHOPを代表する潮流のひとつであるメンフィス・サウンドを感覚的に再解釈した曲」と説明。「繰り返されるビートと中毒性のあるフック、独特なラップフロウが魅力だ」と紹介した。

同曲には、レジェンドが築いた流れをなぞるだけでなく、自分たちだけの音楽で表現し、スタイルを広げていくというメッセージが込められている。

なお、CORTISは作詞・作曲にも参加。HIPHOPのルーツへの敬意を“ヤングクリエイタークルー”ならではのエネルギーで表現した点でも意味深い。

CORTISは「ジューシー・Jとの作業は、長い時間をかけて互いの音楽を理解し、尊重しながら深い信頼を築いていく過程だった」とし、「デビュー前から続いてきた関係の中で、愛情を持って制作した楽曲」と説明した。

（記事提供＝OSEN）

◇CORTIS プロフィール

BTSやTOMORROW X TOGETHERが所属するBIGHIT MUSICから、2025年8月18日にデビューした5人組ボーイズグループ。韓国とカナダのハーフであるMARTIN、香港出身のJAMES、幼少期からキッズモデルとして活躍したJUHOON、そしてグループ最年少のSEONGHYEONとKEONHOで構成されている。作詞・作曲・振り付け・映像制作まで自ら手掛ける“ヤングクリエイタークルー”として注目を集めている。

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