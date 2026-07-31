松平健がクルーズ船で登場！「八景島シーパラダイス」のイルカショーにサプライズ出演し大歓声！ | RBB TODAY

「横浜・八景島シーパラダイス」は30日、松平健とコラボした夏休み特別企画『マツケンまみれまみれ島 夏の陣』（開催期間7月18日～8月31日）の目玉イベントとして、「マツケンまみれまみれ島 夏の陣 ブースト」を開催した。

イベントでは、 “マツケン”こと松平健が、まみれクルーズ船「マツケンクルーズ」で登場。集まった数多くのファンを前に「マツケンサンバ」をアレンジした同企画の島歌「マツケンまみれ♪」をバックダンサーとともに生歌で披露すると、会場のボルテージは一気に上昇。

トークセッションでは「暑い中、多くの方がお集まりいただき、ありがとうございます。今回は島中がマツケンまみれになる、パワーアップしたマツケンまみれまみれ島です。ぜひ楽しんでください」とコメントし、イベントへの意気込みを語った。

続いて松平は「アトラクション×AI×音楽」が融合した新エリア「OTO-RACTION PARK」の新アトラクション「SONIC TUNE!」を第1号として体験。ただし、利用条件が小学生以上64歳以下であることから、60年以上若返った姿の“ミニマツケン”へとタイムスリップし、利用者第1号としてアトラクションを挑戦。体験後、タイムスリップを解いた松平は「気持ちいいですね。くるくる回転しながら、スリルがあって楽しかった」とコメントし、新感覚のアトラクションを楽しんだ様子を見せた。

イベント後半では、海のマツケン生物を多数展示している『マツケンまみれまみれ水族館』へ移動。自身をモチーフにした「海のマツケン生物」が展示される中、松平自らアンベールを行い「クリオーレ水槽」を披露。ネットニュースやSNSでも話題となっている「海のマツケン生物」について、松平は「小さい生物のようで、頑張って生きているように見えて、可愛いですね」とコメントし笑顔を浮かべた。

また楽曲「マツケンサンバⅡ」などとイルカ達がコラボレーションする「Animal Life Live!」に、松平がサプライズで登場。予期せぬ本人の登場に、会場からは大きな歓声が上がった。松平はイルカたちと息を合わせながらステージを盛り上げ、会場のファンと一体感を生み出し、フィナーレでは、松平の生歌に合わせてイルカたちがジャンプを披露。華やかなパフォーマンスに、会場は大きな拍手と歓声に包まれた。