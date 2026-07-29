“寿引退”した元チアのキム・ハンナ、第1子の性別を発表「少し戸惑ったけど…」夫は4歳下応援団長 | RBB TODAY

元チアリーダーのキム・ハンナが第1子の性別を報告した。

キム・ハンナは7月28日、自身のインスタグラムを更新。

【写真】キム・ハンナの“割れ目”

「4月1日のエイプリルフールに行ったジェンダーリビール。そしてロボットのように固まってしまったキム・ジョンソクさん。私たちの思い出を少しだけ。タルレ、愛してる」と綴り、動画を公開した。

公開された動画には、キム・ハンナと夫のキム・ジョンソクがジェンダーリビールを行う様子が収められている。ジェンダーリビールとは、お腹の赤ちゃんの性別を家族や友人にサプライズ形式で発表するイベントで、風船やケーキ、箱などを使って性別を伝えるのが一般的だ。

エイプリルフールにイベントを行ったこともあり、2人はどこか照れくさそうな様子。キム・ジョンソクは箱の中の風船を割ると、一瞬驚いた表情を見せたが、第1子が男の子だと知って笑顔を浮かべた。一方のキム・ハンナは、そのやり取りが面白かったのか、思わず大笑いした。

（画像＝キム・ハンナInstagram）

キム・ハンナは、「2人とも娘を期待していたので少し戸惑いましたが、今はタルレ（胎児の名前）と一緒にサッカーや運動を楽しむ未来を思い描いています。そして夫に似たたくましくて優しい息子に会える日を楽しみに待っています」と喜びを伝えた。

1989年生まれのキム・ハンナは、2011年にチアリーダーとして活動を開始。韓国プロ野球のキウム・ヒーローズやKIAタイガースのほか、プロバスケ、プロバレーチームの人気チアリーダーとして活躍した。

昨年9月に4歳年下の応援団長キム・ジョンソクと結婚し、引退。現在は第1子の誕生を心待ちにしている状況だ。

（記事提供＝OSEN）

◇キム・ハンナ プロフィール

1990年4月4日生まれ。韓国・ソウル出身。身長168cm。2013年からチアガールとしての活動を始めた。韓国プロ野球のKIAタイガース、Vリーグ男子部の水原KEPCOビッグストームなど、複数のプロスポーツチームのチアリーダーとして活動。2025年9月にロッテ・ジャイアンツの応援団長であるキム・ジョンソクと結婚し、引退した。

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