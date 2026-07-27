作家・東野圭吾さんが死去、享年68歳 | RBB TODAY

『容疑者Xの献身』『ナミヤ雑貨店の奇蹟』など多くの作品で知られる作家・東野圭吾さんが23日、大腸がんのため亡くなったと講談社が発表した。享年68歳。
東野さんは1985年 に『放課後』（講談社）で第 31 回江戸川乱歩賞を受賞しデビュー。1999年『秘密』（文芸春秋）で第 52 回日本推理作家協会賞、2006年『容疑者Xの献身』（文芸春秋）で第134回直木賞を受賞するなど、高い評価を得ている。また福山雅治が主演した『探偵ガリレオ』シリーズを始め、多数の作品がドラマ、映画化されている。
東野さんの葬儀はすでに家族葬で執り行われており、お香典、お花・弔電は辞退するとのこと。お別れの会などは今後、決定次第お知らせされる。
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