「キスシーン直後に吐いた…」ドラマ『応答せよ』女優ミン・ドヒ、“14歳年上”俳優との撮影秘話を告白 | RBB TODAY

女優ミン・ドヒが、ヒットドラマ『応答せよ1994』で撮影したキスシーンの裏側を明かした。

7月26日に韓国で放送されたSBSのバラエティ番組『アラフォー息子の成長日記』にミン・ドヒが出演した。

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ミン・ドヒはtvNドラマ『応答せよ1994』で共演した俳優キム・ソンギュンとチャ・ソヌを自宅に招いた。なかでもキム・ソンギュンは、同作でミン・ドヒとカップル役を演じた。1994年生まれのミン・ドヒと1980年生まれのキム・ソンギュンは、14歳の年齢差で大学の同期であり恋人同士という関係を演じて話題を集めた。

（画像＝SBS）

当時、ミン・ドヒは成人したばかりの20歳で『応答せよ1994』に出演していた。これについて彼女は、キム・ソンギュンの第一印象を「怖いおじさんという感じがあった」と振り返った。キム・ソンギュンも「申し訳ない気持ちがあった」と告白。さらに、恋愛経験もなかったミン・ドヒにとって初めてのキス相手だったため、大きなプレッシャーを感じていたという。

ミン・ドヒとキム・ソンギュンは「キスではなく、軽い口づけだった」と訂正し、笑いを誘った。

また、ミン・ドヒは「さすがに船に乗るまでは緊張していた。でも、私たちより太陽がメインだった。日の出に合わせて撮影しなければならなかった。太陽が昇ると、監督が『唇をつけて！』と言ったので、近づいたんです」と笑いながら説明した。

キム・ソンギュンも「太陽は一瞬で昇るじゃないか。それを逃したら撮影できないから」と付け加えた。

さらにミン・ドヒは、「キスシーンが終わった瞬間に吐いた」と語り、当時ひどい船酔いに苦しんでいたことを明かした。

キム・ソンギュンは「この忍耐力」と感嘆し、「吐いてから撮ることもできたのに、撮り終えるまで我慢した」とミン・ドヒの気遣いを称賛した。これに対しミン・ドヒは「キム・ソンギュンさんはキスシーンの前日に刺し身店でニンニクをたくさん食べていた」と切り返し、笑いを誘った。

（記事提供＝OSEN）

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