“ヘソ出し”ユニフォームで視線独占！IVE・ウォニョン、MLB始球式に登場　華麗な投球に歓声 | RBB TODAY

IVEのウォニョンが、MLB（メジャーリーグベースボール）のマウンドに登場した。

抜群の美貌とスタイルで、現地ファンの視線を集めた。

【写真】ウォニョン、“ヘソ出し”ユニフォーム姿

ウォニョンは7月27日、自身のSNSを通じて、ニューヨーク・メッツが公開した写真と映像を共有し、メジャーリーグで始球式を務めたことを伝えた。

これに先立ちIVEは26日（現地時間）、アメリカ・ニューヨークのシティ・フィールドで行われた2026年メジャーリーグ、ニューヨーク・メッツ対ロサンゼルス・ドジャース戦を球団からの正式招待で訪れた。

この日はメンバー全員が特別に制作されたニューヨーク・メッツのユニフォームを着用。そのなかでも、代表して始球式を務めたウォニョンのスタイリングが大きな話題を集めた。

（写真＝ニューヨーク・メッツ公式Instagram）IVE

ウォニョンは、クロップド丈にリメイクしたメッツのユニフォームトップスにデニムを合わせ、抜群のスタイルを際立たせた。引き締まったウエストラインと圧倒的なプロポーションに加え、投球フォームを披露するたびに輝くビジュアルは、“実写版バービー人形”を思わせた。

試合前には、メッツの遊撃手フランシスコ・リンドーアと笑顔であいさつを交わした。その後マウンドに立つと、持ち前の明るい表情としなやかなフォームで見事な投球を披露し、スタンドから大きな歓声を浴びた。

ウォニョンは「世界中の野球ファンが見守る試合で始球式を務めることができて光栄だ」と感想を語った。

（写真＝ニューヨーク・メッツ公式Instagram）ウォニョン

なお、IVEは2度目のワールドツアー「SHOW WHAT I AM」の北米公演を本格的に展開し、グローバルでの活動に拍車をかけている。

7月21日のカナダ・トロント公演を皮切りに、モントリオール、ニューアーク、オースティン、ロサンゼルス、オークランド、シアトル、バンクーバーなど北米8都市の大型アリーナを巡り、世界中のファンと交流している。

◇ウォニョン プロフィール

2004年8月31日生まれ。韓国・ソウル出身。STARSHIPエンターテインメントで2年間のトレーニングを受け、2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。同番組で最終順位1位に輝き、IZ*ONEのセンターとしてデビューした。優れた美貌と抜群のスタイルを誇り、デビュー当初は「奇跡の14歳」と話題を呼んだ。IZ*ONE解散後、2021年12月にIVEのメンバーとしてデビュー。身長は173cm。

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