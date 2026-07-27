ILLIT、初ライブツアーのアンコール公演が決定！千葉でグループ初の同一都市4days開催へ | RBB TODAY

ILLITの初ライブツアーのアンコール公演が決定した。

日本ツアーを終えたばかりのタイミングで届いたうれしい知らせに、注目が集まっている。

【写真】「ガチ天使」ILLIT、海辺に映える“清純美”

「ILLIT LIVE ‘PRESS START♥’」（以下、「PRESS START♥」）のアンコール公演は、10月17日・18日に韓国・仁川で開催されるほか、12月23日・24日・26日・27日の4日間、千葉・LaLa arena TOKYO-BAYで行われる。

ILLITが同一都市で4公演を開催するのは、グループ結成以来初めてとなる。

今年3月に開幕した「PRESS START♥」は、ソウル、愛知、大阪、福岡、兵庫、東京、香港の全7都市で計15公演を開催。すべての一般指定席が即完売し、一部公演では見切れ席が追加販売されるなど、圧倒的な人気を証明した。

（P）&（C） BELIFT LAB Inc.

また、ILLITは7月26日、Japan 2nd Single『I Got Your Back』をリリースした。HANAのJISOOとMOMOKAがフィーチャリングと作詞に参加したタイトル曲『I Got Your Back（Feat. JISOO, MOMOKA of HANA）』が大きな話題を集めている。

今後も8月にかけて、さまざまなメディアやイベントに出演するなど、積極的な日本活動を展開していく予定だ。

グループ初となる同一都市4公演を控え、さらに勢いを増すILLITの今後の活躍に期待が高まる。

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

■【写真】「二度見した…」イロハ、“派手ヘア”の別人級ビジュ

■【写真】ミンジュ、ベッドで見せた“無防備な可愛さ”

■【写真】ウォンヒの至近距離SHOT「透明感えぐい」