BTS・JINと共演の韓国女優、熱愛発覚後初めてデートSHOTが大量公開！がん闘病中の写真も | RBB TODAY

ダンサーのバタ、女優チ・イェウンカップルの写真が公開された。

7月26日、バタは自身のSNSに「Happy birthday myわんちゃん」という愛嬌たっぷりのコメントとともに、交際中のチ・イェウンとともにした写真を公開した。7月26日はチ・イェウンの誕生日だ。

【写真】チ・イェウン、バタとデートSHOT

写真のなかの2人は、遊園地で可愛いキャラクターの帽子をかぶり、鏡の前で仲睦まじくポーズを取っている。顔を近づけたまま、カメラを見つめて明るく微笑んでいるバタ、チ・イェウンの表情から愛が溢れ出ている。

帽子を深めに被り、マスクで顔を隠したチ・イェウンが、エスカレーターでバタの肩に腕をまわした写真は、初々しいカップルの雰囲気を醸し出している。

（写真＝バタInstagram）上段左：左からチ・イェウン、バタ

特に、写真のなかには病衣姿のチ・イェウンと撮った写真もあるが、過去に甲状腺がんの闘病をしていたとき、バタがお見舞いに行って撮ったものと推定されている。愛が“カップル写真”からそのまま感じられる。

なお、1994年生まれの同い年であるバタ、チ・イェウンは、2025年4月に交際を認め、公開恋愛中だ。教会にともに通う関係から恋人に発展したと伝えられた。

また、チ・イェウンは、Netflixバラエティ『キアンの破天荒ゲストハウス』で、ボーイズグループBTSのJINと共演したことがある。

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