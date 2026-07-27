布一枚だけ!? “19禁”びしょ濡れフェスの女神に　日本人K-POPアイドルが大胆な衣装を披露 | RBB TODAY

Billlie・ツキが話題をさらった。

ツキは7月25日にインスタグラムを更新。

【写真】びしょ濡れフェス出演のツキ

「WATERBOMB TIME」というコメントとともに、複数の写真を投稿した。

公開された写真は、同日、韓国・KINTEX屋外グローバルステージで開催された音楽イベント「WATERBOMB SEOUL 2026」での様子。ツキはステージ前の準備中の姿を公開した。

ミントカラーのアイメイクが映える華やかなルックに、ロングヘアを下ろしたスタイルで魅惑的な雰囲気を漂わせている。

なかでも注目を集めたのは、その大胆な衣装。デニムにミントカラーのトップスを合わせたツキは、デニムのウエストを下げ、スイムウェアをのぞかせるスタイルを披露。フロントのみ布一枚で覆い、背中はストラップのみのバックレスデザインで、スラリとしたスタイルが際立っている。

（写真提供＝OSEN）ツキ

（写真＝ツキInstagram）

「WATERBOMB SEOUL 2026」は満19歳以上が対象の夏の音楽イベントで、アーティストと観客がともにびしょ濡れになりながら楽しむイベントとして知られている。

（記事提供＝OSEN）

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