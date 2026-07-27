亡くなる前日までファンと交流…20歳で急逝した男性韓国アイドル、8周忌　死因は今も明かされず | RBB TODAY

ボーイズグループSPECTRUMのメンバーだったキム・ドンユンさんがこの世を去ってから、8年が経った。

キム・ドンユンさんは2018年7月27日、20歳の若さで亡くなった。

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遺族の意向により、具体的な死因は公表されていない。

（写真提供＝OSEN）キム・ドンユンさん

当時、所属事務所のWINエンターテインメントは「あまりにも突然の悲報に、遺族とSPECTRUMのメンバー、そして全スタッフが深い悲しみのなかで故人を追悼している」とし、「キム・ドンユンくんを心から愛し、惜しみない応援を送ってくださったファンの皆さまに悲しい知らせをお伝えすることとなり、胸が痛く、申し訳ない気持ちでいっぱいだ」と伝えた。

キム・ドンユンさんは亡くなる前日まで、所属事務所の公式アカウントを通じて写真を公開したり、ファンとのライブ配信を行ったりするなど、活動を続けていた。

1998年生まれのキム・ドンユンさんは、2017年にJTBCとYGエンターテインメントが共同制作したオーディション番組『MIX NINE』に出演。翌2018年5月に7人組ボーイズグループSPECTRUMのメンバーとしてデビューした。

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