SEVENTEENメンバー2人の兵役予定が発表　バーノンは8月より代替服務、ドギョムは9月に陸軍現役入隊【全文】 | RBB TODAY

SEVENTEENメンバー2人の兵役予定が発表された。

所属事務所PLEDISエンターテインメントは7月27日、バーノンとドギョムの兵役について発表した。

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まずバーノンが8月20日より代替服務を開始し、ドギョムは9月8日に陸軍現役兵として入隊するという。2人とも入隊直前まで予定されているスケジュールには参加する予定だ。また、入隊当日や兵役期間中は、現場への訪問を控えるようファンに呼びかけている。

そのほか、兵役期間中は活動を休止するが、事前に制作したコンテンツは順次公開していく予定だと説明している。

（写真提供＝OSEN）ドギョム

（写真提供＝OSEN）バーノン

なお、SEVENTEENメンバーは近年、順次兵役義務を履行しており、現在はホシとウジが昨年9月より陸軍で服務中。ジョンハンは2024年9月から社会服務要員として代替服務を開始し、今年6月25日に終了した。そのほか、エスクプスは膝の負傷により兵役免除となっており、ジュンとディエイトは中国国籍、ジョシュアはアメリカ国籍のため兵役義務の対象外となっている。

PLEDISエンターテインメントの案内全文は以下の通り。

◇

こんにちは。

PLEDIS Entertainmentからのお知らせです。

SEVENTEENのメンバーDK（ドギョム）とVERNON（バーノン）の兵役義務の履行日程についてご案内いたします。

まず、DKは9月8日に陸軍の現役兵として入隊する予定です。入隊前までの公式スケジュールにつきましては、予定どおり参加いたします。また、入隊当日の訓練所入所式は、多くの将兵およびご家族が出席する場となりますので、現地へのご来訪はお控えくださいますようお願いいたします。

VERNONは8月20日より兵役義務を履行し、同様に入隊前までの公式スケジュールには、予定どおり参加いたします。訓練所入所式の会場や代替服務の勤務先へのご来訪につきましても、お控えくださいますようお願いいたします。

DK、VERNONともに服務開始後はSEVENTEENの活動に参加できませんが、事前に準備したさまざまなコンテンツを通じて、引き続きCARATの皆様にお会いする予定です。メンバーへの応援のお気持ちは、ぜひWeverseへお寄せいただけますと幸いです。

DK、VERNONが兵役義務を誠実に果たし、より健康な姿で戻ってこられるよう、CARATの皆様の変わらぬ愛と応援をお願いいたします。当社も引き続きアーティストをサポートできるよう最善を尽くしてまいります。

ありがとうございます。

◇バーノン プロフィール

1998年2月18日生まれ。本名ハンソル・バーノン・チェ（韓国名チェ・ハンソル）。韓国とアメリカのハーフ。ミドルネームの“バーノン”はフランス系アメリカ人である母方のファミリーネームからとったもので、これがそのまま活動名となっている。SEVENTEENのヒップホップチームに所属しており、デビュー当初から「全盛期のレオナルド・ディカプリオに激似」とそのビジュアルが話題を呼んだ。

◇ドギョム（DK） プロフィール

1997年2月18日生まれ。本名イ・ソクミン。韓国・ソウル出身。身長178cm。芸名“ドギョム”の漢字表記は“道兼”で、「さまざまな道を兼ねる人、多芸多才な人になるように」という意味が込められている。SEVENTEEN内ではボーカルチームに所属しており、練習生の時点でメインボーカルに内定していたほど歌唱力が高い。一方でギャグセンスが秀逸であることも知られており、ファンの間ではユーモアにあふれた発言や挙動がたびたび話題にのぼる。

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