“韓国で最も美しい女優”の娘がアイドルデビュー？TWICE手掛けたJ.Y.Park、グループ結成に意欲 | RBB TODAY

TWICEやNiziUなどを擁するJYPエンターテインメントの創設者で、歌手のJ.Y.Park（パク・ジニョン）が2人の娘を公開した。

去る7月25日、韓国で放送されたMBC『全知的おせっかい視点』には、J.Y.Park、女優キム・アヨンが出演した。

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J.Y.Parkは簡単な朝食とともに、英単語の暗記を始めた。その後、2人の娘が登場した。彼は7歳、6歳だと説明した。

膝をついて娘たちを強く抱きしめた彼は、「全身に触れるようにしたくて、膝をつく」と付け加えた。

J.Y.Parkは、「娘が生まれた日に曲も作った。初めて抱いたとき、手をギュッと握られて、離れなかった。『This Small Hand』という曲を書いた。まだ聴かせられていない。次女の曲をまだ作れていない」と語った。

（写真＝MBC）3枚目：J.Y.Park

彼は2人の娘をアイドルにする考えもあるとして、「ジフン（歌手RAIN）も娘が2人いる。4人ともすくすく育っているため、話もした。（タレントの）ブームが自分の娘も入れてくれないかと聞いてきた」と語った。

また、別の事務所に行きたいと言われたらどうするかという質問には、「尊重するが…うちの事務所は健康に管理しているため、できれば（自分のところで）」と慎重に答えた。

なお、RAINはかつてJYPエンターテインメントに所属していた。“韓国で最も美しい女優”の名を持つキム・テヒと2017年に結婚し、2人の娘がいる。

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