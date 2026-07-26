日本のファッション誌単独表紙に！SEVENTEEN・ジョシュア、高級ジュエリーで見せた甘い美しさ | RBB TODAY

ボーイズグループSEVENTEENのジョシュアが、ラグジュアリージュエリーブランドとともにした日本のファッション誌撮影を通じて、グローバルアイコンらしい品格を存分に披露した。

7月25日、所属事務所PLEDISエンターテインメントによると、ジョシュアは来る7月28日に発刊されるファッション誌『Numero TOKYO』特別版のカバーモデルに抜擢された。

【写真】ジョシュアの甘い一面

フランスのハイジュエリーブランド「Chaumet（ショーメ）」とコラボした今回の撮影で、ジョシュアは「愛をめぐる物語」というテーマにふさわしいロマンチックなオーラとビジュアルで、世界中のファンの視線を釘付けにした。

撮影とともに行われたインタビューでは、グローバルなトップグループとして確固たる地位を築いたSEVENTEENの変わらぬ初心と情熱が垣間見えた。

（写真＝『Numero TOKYO』）ジョシュア

ジョシュアは、「デビュー12年目を迎えた今も、メンバー13人全員の情熱は変わらない。変わらず進化したいと思っている」と熱い本心を吐露した。

続けて、「僕自身もアーティストであり、1人の人間として、さらに成長したい。今後もさまざまな方法で自分を表現することに躊躇なく挑戦したい」と付け加え、並々ならぬ抱負を伝えた。

分野を問わず、唯一無二の活躍でキャリアハイを更新し続けているジョシュアが、今後SEVENTEENのメンバーとして、また個人として展開する活動に注目が集まっている。

（記事提供＝OSEN）

◇ジョシュア プロフィール

1995年12月30日生まれ。本名ホン・ジス、英語名ジョシュア・ホン。ロサンゼルス出身の韓国系アメリカ人。2015年にSEVENTEENのメンバーとしてデビューした。グループ内ではボーカルチームに所属し、サブボーカルを担当している。優れたビジュアルに定評があり、韓国では「ビジュアルプリンス」と呼ばれることも。紳士的な性格から「ジェントルマン」の愛称で親しまれるが、独特なギャグセンスで“メンバー随一のおもしろキャラ”としてもポジションを確立している。

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