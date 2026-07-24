フワちゃん、アメリカプロレス武者修行に出発！ | RBB TODAY

タレントでプロレスラーのフワちゃんが24日、公式Xを更新。アメリカへプロレスの武者修行に出発することを報告した。
フワちゃんは「おはょうございます!! この際Good Morning Babeとでも言わせていただきます 気付けば私はin the Haneda Airport いよいよ待ち望んだアメリカ武者修行が、これから始まります!!」とアメリカへ出発することを報告。羽田空港のロビーで、頭にタンブラーを乗せた自撮り写真をアップした。頭にのせたタンブラーは「アメリカ名物デカくて冷たいタンブラー アメリカかぶれ女にとってパスポートと同じぐらい大事なアイテムです」とのこと。フワちゃんはファンに「みんな日本から応援してネ!!SNSたくさん更新するょぅにするからネ!!」とメッセージを送った。
この投稿にファンからは「更に強くなったフワちゃん観たいから見せてね」「どこにいても応援してるよ！修行中のSNS楽しみだし、帰ってきてからの試合もめっちゃ楽しみ！！！」「ベルト取って帰ってきてくれると信じてます」と応援のコメントが寄せられている。
フワちゃん、プロレスで初ムーンサルトに騒然！試合後は勝利の号泣 | RBB TODAY
タレントでプロレスラーのフワちゃんが、女子プロレス団体「スターダム」の試合でムーンサルトプレスを初めて決め、プロレスファンから「素直に凄い」と高い評価を受けた。フワちゃんは2025年11月にプロレス一択で活動を再開している。
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「新たな夢に本格的に挑戦します！」フワちゃん、プロレスで“活動復帰”に賛否 | RBB TODAY
ふわちゃんは謹慎後、スターダムに入団し、プロレスに挑戦。反応は賛否両論に分かれている。
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