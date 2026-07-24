フワちゃん、アメリカプロレス武者修行に出発！ | RBB TODAY

タレントでプロレスラーのフワちゃんが24日、公式Xを更新。アメリカへプロレスの武者修行に出発することを報告した。

フワちゃんは「おはょうございます!! この際Good Morning Babeとでも言わせていただきます 気付けば私はin the Haneda Airport いよいよ待ち望んだアメリカ武者修行が、これから始まります!!」とアメリカへ出発することを報告。羽田空港のロビーで、頭にタンブラーを乗せた自撮り写真をアップした。頭にのせたタンブラーは「アメリカ名物デカくて冷たいタンブラー アメリカかぶれ女にとってパスポートと同じぐらい大事なアイテムです」とのこと。フワちゃんはファンに「みんな日本から応援してネ!!SNSたくさん更新するょぅにするからネ!!」とメッセージを送った。



この投稿にファンからは「更に強くなったフワちゃん観たいから見せてね」「どこにいても応援してるよ！修行中のSNS楽しみだし、帰ってきてからの試合もめっちゃ楽しみ！！！」「ベルト取って帰ってきてくれると信じてます」と応援のコメントが寄せられている。

※フワちゃんがアメリカ武者修行へ出発することを報告した投稿