デカすぎてくっきり…男性の“セルフプレジャー”動画を保存している韓国インフルエンサー、猛暑でも元気 | RBB TODAY

韓国の人気インフルエンサー、ホン・ヨンギが近況を公開した。

ホン・ヨンギは7月21日、自身のインスタグラムに複数の写真を投稿。

【写真】デカすぎなホン・ヨンギ

「夜明けではないけど“早朝組”集まれ」「最近はハンディファンなしでは生きられない」「かわいいって言ってくれる？（脅迫）」などのコメントを添えた。

公開された写真には、白のタンクトップにトレーニングパンツを合わせたラフなスタイルで、廃駅を訪れたホン・ヨンギの姿が収められている。ツインテールヘアにナチュラルなメイクを合わせ、猛暑で頬を赤くしながらも愛らしいビジュアルを披露した。

また、小型のハンディファンで涼を取る様子や、車内で休憩する姿なども公開。「暑くて死にそうなのに、遊びに行く場所を間違えた気がする」「車の中が一番涼しい。外に出られない」「私の表情が天気を表現している」とユーモアたっぷりにつづった。

さらに、「ここどこだったっけ？ 廃駅なんだけど」「写真がきれいに撮れたから私はそれで満足」と満足感を示し、最後には「40歳までツインテールする」と宣言し、ファンを笑わせた。

ホン・ヨンギは、イケメン・美女の一般人を紹介する人気番組『オルチャン時代』（2009）への出演をきっかけに一躍有名となった。その後はショッピングモールを運営する実業家へと転身し、21歳だった2013年に当時18歳だった夫イ・セヨンと授かり婚。同年に長男を出産し、2015年には次男も誕生した。現在は2児の母として家庭を支える一方、YouTubeやインスタグラムなどでファッションや美容コンテンツを発信するインフルエンサーとしても活動している。

（写真＝ホン・ヨンギInstagram）

最近では、YouTubeチャンネル「ノーバック タク・ジェフン」に出演した際、夫のパイプカット手術や、男性ファンから送られてきたセルフプレジャー動画を保存している理由を明かし、注目を集めた。

■【写真】下乳丸見えのホン・ヨンギ

■【写真】ホン・ヨンギ、セルフプレジャー動画を保存する理由

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