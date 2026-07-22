婚約者の病院で患者死亡事故…10歳上医師と“結婚延期”の元K-POPアイドル、3年ぶりに俳優復帰 | RBB TODAY

ガールズグループEXID出身のハニ（本名：アン・ヒヨン）が、約3年ぶりに俳優業へ復帰する。

私生活をめぐる騒動後の率直な心境を明かした。

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7月22日午後、ソウル・九老区（クロク）の新道林（シンドリム）ザ・セイント・ウェディングで、ドラマ『愛が来る』（原題）の制作発表会が行われた。

この日の発表会には、ホン・ソック監督をはじめ、俳優ハ・ソクジン、ハニ、パク・ユナ、ペ・ジョンナムらが出席し、作品について語った。

『愛が来る』は、壊れた家族のかけらを拾い集め、世界で最も温かな人生の食卓を作り上げていく男女2人を描くファミリーレシピドラマだ。

（写真提供＝OSEN）ハ・ソクジン（左）とハニ

ハニは、2023年に配信されたDisney+ドラマ『愛だと言って』以来、約3年ぶりに同作で作品活動を再開する。

ハニは2024年、精神科医ヤン・ジェウンとの結婚を発表したが、その後、ヤン・ジェウンが運営する病院で患者の死亡事故が発生。これを受けて結婚は無期限延期となり、ハニも芸能活動を休止していた。

ハニは、「個人的なことで多くの方にご心配をおかけしたようで、申し訳ない気持ちです。実は、この場で私個人の話をすること自体、恐縮でもあります」と慎重に切り出した。

続けて、「本当に多くの方々が努力し、心を込めてこの作品を撮影しています。だからこそ、その努力に迷惑をかけたくないという思いが一番大きいです。具体的にお答えするのが難しい部分については、ご理解いただければと思います」と話した。

また、「もちろん、プレッシャーは大きかったです。でも、それも私が背負わなければならない部分なので、懸命に頑張っています。週末ドラマを通じて多くの方にお会いできることを、ありがたく思っています」と明かした。

さらに、「ギュリムという人物を通じて、多くの方に慰めや希望、愛を届けたいです」と意気込みを語った。

（写真提供＝OSEN）ハニ

騒動のイメージを払拭するためにどのような努力をしたのかと問われると、ハニは「ギュリムという人物は、私と似ているところも多いですが、異なる部分もたくさんあります」と答えた。

続けて、「ギュリムをより深く理解するために、料理を習ったり、さまざまな経験を重ねたりしました。そのおかげで、かなり役に近づけたと思いますし、ギュリムをより理解できるようになったと感じています」と説明した。

これに対し、ホン・ソック監督は、「初めて会った時から、すでにハン・ギュリムを感じました。まるで本人に会ったような印象でした」と振り返った。さらに、「撮影を重ねるなかで、最初の印象は間違っていなかったと確認していく過程でした」と、役柄との高いシンクロ率を称賛した。

なお、『愛が来る』は7月25日20時に韓国で初放送される。

（記事提供＝OSEN）

◇ハニ プロフィール

1992年5月1日生。2011年にEXIDの一員としてデビュー。『UP&DOWN』『Ah Yeah』『DDD』などの曲で愛された。ドラマ『XX』から女優としても活動。2022年6月29日に10歳上の精神医学科医でタレントのヤン・ジェウンとの熱愛を認め、2024年6月1日には同年9月に結婚すると発表。しかし、2024年にヤン氏の病院で患者死亡事故発生により、結婚は無期限延期となっている。

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