BTS、Spotify新設チャートを席巻！映像コンテンツ“6作品”がトップ10にランクイン | RBB TODAY

BTSが、再びグローバルチャートを席巻している。

Spotifyが新設したチャートのトップ10に、BTSの映像コンテンツ6本がランクインした。

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7月22日、所属事務所BIGHIT MUSICは「Spotifyが新設した『ミュージックビデオチャート・グローバル』（7月21日付）によると、BTSの5thフルアルバム『ARIRANG』の収録曲『NORMAL』が2位にランクインした。『NORMAL』を含む計6作品が同チャートのトップ10に名を連ねた」と明らかにした。

（画像＝Spotify）

Spotifyの「ミュージックビデオチャート・グローバル」は、1日のミュージックビデオ再生数を基準に集計されるもので、ミュージックビデオをはじめ、ライブパフォーマンス映像など、すべての映像コンテンツが集計対象となる。

BTSは同チャートで圧倒的な影響力を見せている。

『NORMAL』が2位にランクインしたのに続き、『SWIM（Live at Pier 17）』が4位、『2.0（Live at Pier 17）』が5位、『SWIM』が6位、『NORMAL（Live at Pier 17）』が7位、『Merry Go Round』が8位を記録し、トップ10の過半数を占めた。

なお、BTSは7月19日（現地時間）に行われた「2026 FIFA北中米ワールドカップ」決勝戦のハーフタイムショーに登場し、話題を集めた。

（記事提供＝OSEN）

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