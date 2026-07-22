“勝利の女神”なるか？LE SSERAFIM・ウンチェ、日本プロ野球のマウンドへ！千葉ロッテ戦の始球式に登板決定 | RBB TODAY

LE SSERAFIMのウンチェが、日本プロ野球のマウンドで始球式を務める。

ウンチェは、千葉ロッテマリーンズが毎年開催している夏のイベント「BLACK SUMMER WEEK」のスペシャルゲストに抜擢された。

【写真】ウンチェ、始球式で“特別パフォーマンス”

これは、LE SSERAFIMの日本での知名度を改めて示すものであり、彼女たちの影響力がスポーツ界からも注目されたいう点でも意義深い。

（写真提供＝OSEN）ウンチェ

ウンチェは、8月5日に千葉・ZOZOマリンスタジアムで開催される千葉ロッテマリーンズ対埼玉西武ライオンズ戦に登場する。球団によると、ウンチェは当日の見どころとなる始球式をはじめ、試合中に実施されるさまざまなイベントに参加し、現地の野球ファンと特別な交流を図る予定だ。

日本で初めて始球式に臨むウンチェは、所属事務所SOURCE MUSICを通じて「日本で初めて始球式を務めることになり、とても光栄です」とし、「暑い中、球場に足を運んでくださる皆さんに、明るいエネルギーと楽しさをお届けできればと思います」とコメントした。

LE SSERAFIMは2023年、日本デビューシングル『FEARLESS』でオリコン週間シングルランキングと週間合算シングルランキングの1位に輝いた。海外女性アーティストがデビュー作品でオリコン週間シングルランキング1位を記録したのは、約5年3か月ぶりの快挙だった。

その後、K-POPガールズグループとして初めて「日本レコード大賞」の特別国際音楽賞を受賞。昨年には初のワールドツアーのアンコール公演で東京ドームに立つなど、着実にキャリアを積み重ねてきた。

（写真提供＝SOURCE MUSIC）ウンチェ

特に「BLACK SUMMER WEEK」のスペシャルゲストに抜擢されたことは、普段から並々ならぬ“野球愛”を見せてきたウンチェにとっても特別な意味を持つ。

ウンチェはこれまで、さまざまなコンテンツやインタビューを通じて野球ファンであることを明かしてきた。昨年3月には、韓国KBOリーグ・斗山ベアーズのホームゲームで始球式を務め、当時チームが劇的な勝利を収めたことから、ファンの間で“勝利の女神”と呼ばれたこともある。

日本のマウンドでも再び勝利を呼び込めるのか、現地ファンの注目が集まっている。

なお、ウンチェが所属するLE SSERAFIMは現在、2度目のワールドツアー「2026 LE SSERAFIM TOUR ‘PUREFLOW’」を展開中。7月11日・12日に仁川インスパイアアリーナでの公演を盛況のうちに終えたLE SSERAFIMは、7月25日の大阪公演を皮切りに本格的な日本ツアーへ突入する。

（記事提供＝OSEN）

◇ホン・ウンチェ プロフィール

2006年11月10日生まれ。HYBE傘下レーベルSOURCE MUSICから誕生した初のガールズグループLE SSERAFIMとして2022年5月2日にデビュー。ダンスを習い始めてたった1年でJYPエンターテインメントとPLEDISエンターテインメントで合格した経歴がある。社交的で明るい性格の持ち主でメンバーからも愛される最年少メンバー。デビュー曲『FEARLESS』の振り付けは2時間で習得したという。

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