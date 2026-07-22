SEVENTEEN、代表曲『Super』MVが再生回数3億回を突破！グループ通算2本目の快挙 | RBB TODAY

SEVENTEENが、新たな記録を達成した。
代表曲『Super』のミュージックビデオが、大台を突破した。
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PLEDISエンターテインメントは7月22日、「2023年4月24日に公開されたSEVENTEENの『Super』ミュージックビデオが、前日午後8時50分ごろ、YouTubeで再生回数3億回を突破した」と明らかにした。
これによりSEVENTEENは、通算2本目となる3億回再生ミュージックビデオを保有することになった。
これに先立ち、今年2月には、2017年5月にリリースされた『Don’t Wanna Cry』のミュージックビデオが、3億回再生を突破している。
『Super』は、試練や挫折を乗り越えながら自らを成長させていく孫悟空の姿を、SEVENTEENに重ねて表現した楽曲だ。
リリース当時、音楽番組で5冠を達成したほか、今年初めにはSpotifyで累計ストリーミング再生数3億回を突破した。
新たなグループ記録を打ち立てたSEVENTEENは、新ユニットV8（ディエイト、バーノン）に続き、ディノのサブキャラクター「ピ・チョリン」としてのソロ活動など、さまざまな分野へ活躍の場を広げている。