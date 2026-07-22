“鹿の排泄物”を食べる動画も話題のカンナム、本業でも存在感　シティポップ新曲MVに好評の声 | RBB TODAY

本業でも存在感を見せた。

カンナムの新曲が話題だ。

【画像】カンナム、鹿のウンチをパクッ

7月16日、カンナムのYouTubeチャンネルで新曲『チキンと彼女』のミュージックビデオが公開された。

今回の新曲は、カンナムが自らプロデュースと共同作曲を手掛け、親友として知られる漫画家・タレントのキアン84が作詞に参加したシティポップナンバー。チキンやビールといった身近なものを、20歳の頃の初恋の淡い記憶と重ね合わせたストーリーが共感を呼んでいる。

また、これまでバラエティ番組で見せてきた明るく親しみやすいイメージとは異なり、真剣なボーカリストとしての一面を披露している点も見どころだ。さらに、韓国を代表する女優のハ・ジウォンがサプライズ出演したことでも話題性を高めている。

（画像＝CPエンターテインメント、SHGOLD COMPANY、キアン84）

予想外の共演と、まるで青春映画を思わせる映像演出に、SNSなどでは大きな反響が寄せられている。ミュージックビデオ公開後、ファンからは「映画のような演出とカンナムの甘い歌声が印象的」「カンナムの繊細なボーカルがシティポップと見事にマッチしている」「80～90年代のムードを呼び起こす完成度の高い楽曲」「バラエティのイメージに隠れていた作曲家カンナムの再発見」といった好意的な声が寄せられている。

2011年にソロ歌手としてデビューし、幅広い音楽活動を展開してきたカンナム。近年はユーチューバーとしての活躍も目覚ましく、最近公開した奈良公園での動画では、漢方薬を「鹿の糞」と冗談交じりに紹介して口にする様子が話題を集めた。

YouTubeでの活動でも注目を浴びるなか、今回はミュージシャンとしての実力でも改めて存在感を示している。

（記事提供＝OSEN）

◇カンナム プロフィール

1987年3月23日生まれ、日本名は滑川康男。母が韓国人、父が日本人。2011年にアイドルグループ「M.I.B」の一員として韓国デビュー。日本国籍でも流暢な韓国語や韓国愛で人気に。2019年10月には元スピードスケート韓国代表イ・サンファと結婚。式ではイ・サンファのライバルで親友でもあった小平奈緒が、韓国語で祝福メッセージを送った。2021年10月にはユーチューブで「カンナムが日本国籍を放棄します」という動画を公開。同年12月に韓国への帰化試験合格を伝えた。

■【画像】カンナム、鹿のウンチをパクッ

■【画像】山田涼介、カンナムのYouTubeにゲスト出演

■【写真】「妻が…」日本国籍を放棄して“韓国人”となったカンナム、そのワケとは