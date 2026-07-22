「BLACKPINK・TWICEにしてあげる」日本人K-POPアイドル、事務所代表に“騙された”とぶっちゃけ | RBB TODAY

「BLACKPINK・TWICEにしてあげる」

日本人K-POPアイドルが、所属事務所代表からかけられた驚きの勧誘文句を明かした。

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7月21日、YouTubeチャンネル「TEO」で公開されたウェブバラエティ『サロンドリップ』の予告編には、RESCENEのウォニとミナミが出演し、さまざまなトークを繰り広げる姿が収められていた。

この日、MCのチャン・ドヨンは2人に「代表が直接キャスティングしたと聞いた。何を信じて来たのか」と質問した。

これに日本人メンバーのミナミは、「代表の言葉にだまされて来た」とユーモアたっぷりに答え、笑いを誘った。続けて、「代表が『BLACKPINKにしてあげる』『TWICEにしてあげる』と言った」と明かし、現場を沸かせた。

（画像＝「TEO」）ミナミ

また、「代表はもともとどんな仕事をしていたのか」との質問には、「キッズカフェを経営していた」と回答。これを聞いたチャン・ドヨンは、「だから子どもの扱いが上手なんだ」と返し、さらなる笑いを誘った。

和やかな雰囲気のなか、ウォニは精算金を受け取ったら最もやりたいことについても打ち明けた。

ウォニは「母に一度、牛肉をごちそうしたい」と話すと、感情が込み上げたように涙を見せた。チャン・ドヨンが「なぜそう思うようになったのか」と尋ねると、ウォニは「自分で稼いだお金でごちそうしたい」と答え、胸を熱くさせた。

（画像＝「TEO」）ミナミ（左）とウォニ

短い予告編ながら、笑いと感動を同時に届けたRESCENEのウォニとミナミのトークに、ファンの関心が集まっている。

なお、RESCENEのウォニとミナミが出演する『サロンドリップ』本編は、7月28日18時にYouTubeチャンネル「TEO」で公開される予定だ。

◇RESCENE プロフィール

韓国人メンバーのウォニ、リヴ、メイ、ゼナ、日本人メンバーのミナミで構成された5人組ガールズグループ。グループ名は「香りで再び（RE）場面（SCENE）を思い起こす」という意味で、大衆の心に長く残る音楽の香りを届けたいというチームの抱負が込められている。メンバー5人全員がビジュアル担当と評されることも。2024年3月に1stシングル『Re:Scene』を通じて正式デビュー。同年12月には東京タワーで日本初イベントを開催した。

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