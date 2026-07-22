TXT・ヨンジュン、米ビルボードで今年の“韓国ソロ最高成績”を記録！快進撃止まらず | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHERのヨンジュンが、新たな記録を打ち立てた。

今年の韓国ソロ歌手のなかで、米ビルボード最高成績を記録した。

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BIGHIT MUSICは7月22日、「アメリカ・ビルボードが発表した最新チャート（7月25日付）によると、ヨンジュンの2ndソロミニアルバム『NO LABELS：PART 02』が、メインアルバムチャート『Billboard 200』で16位にランクインした」と明らかにした。

これによりヨンジュンは、今年発売された韓国ソロ歌手のアルバムのうち、アメリカ・ビルボードで最高成績を記録した。

TOMORROW X TOGETHERのメンバーとしてだけでなく、ソロアーティストとしても確かな存在感を示した。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）ヨンジュン

ヨンジュンは昨年発表した1stミニアルバム『NO LABELS：PART 01』でも、「Billboard 200」に10位で初登場した。2作品連続で同チャート上位に入り、底力を見せつけた。

さらに、今回の新アルバムのタイトル曲『Ice Cream』は「Global Excl. U.S.」で89位を記録。ヨンジュン自身も「Artist 100」で17位にランクインした。

◇ヨンジュン プロフィール

1999年9月13日生まれ。本名チェ・ヨンジュン。2014年に他事務所のオーディションに合格し練習生となったが、その後現在の所属事務所Big Hitエンターテインメント（現HYBE）からスカウトされた。練習生時に実施される月末テストでは、ダンス、ボーカル、ラップの部門で常に1位を獲得し、“Big Hit伝説の練習生”として注目を集めた。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERとしてデビュー。最も涙もろいメンバーとして知られており、詩を読んで目頭を熱くする場面や、デビューショーケースの舞台裏で涙する姿も話題に。

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