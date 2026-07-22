顔面に大やけど負ったクォン・ミナ、激変した近況に心配の声「かなり痩せたのでは」 | RBB TODAY

心配の声が寄せられている。

元AOAのクォン・ミナのことだ。

【写真】クォン・ミナの顔面大やけど

クォン・ミナは7月20日にインスタグラムを更新。「やっとメイクを落として、ちょっとかわいく写真を撮ろうと思ったのに、テレビ画面の色がおかしくなっちゃった泣」というコメントとともに、複数の写真を投稿した。

（写真提供＝OSEN）クォン・ミナ

公開された写真のクォン・ミナは、ノーメイクに白いホルターネック姿でカメラを見つめている。透明感のある肌と整った顔立ちが目を引く一方で、以前より頬がこけたように見えることから、「かなり痩せたのでは」との反応も寄せられているのだ。

特にテレビ画面の色味が変わったと説明された写真では、青みがかっっているため、より一層不健康に見える。

ファンからは「健康が何より大事」「また以前のような明るい笑顔が見たい」「無理せずしっかり回復してほしい」「顎がかなりシャープになった。リフティング事故に遭ったと言っていたから心配」などのコメントが寄せられた。

クォン・ミナは今年初め、皮膚のリフティング施術中に医療事故に遭ったことを自ら明かしていた。シュリンクリフティングの施術中に深達性Ⅱ度熱傷を負い、皮膚移植と長期治療が必要との診断を受けたという。

（写真＝クォン・ミナInstagram）

現在も治療を続けているものの、回復が思うように進まず、不安を感じていることも打ち明けていたクォン・ミナ。また、契約がキャンセルされたことによって数千万ウォン（数百万円）規模の損失を被り、治療費も自己負担していると訴えていた。

さらに医療関係者を相手取った民事・刑事訴訟を進めていることも明かすとともに、「一夜にして人生が完全に変わってしまった」と心境を語るなど、踏んだり蹴ったりだったようだ。

◇クォン・ミナ プロフィール

1993年9月21日生まれ。2012年7月にガールズグループAOAのメンバーとしてデビューした。2019年にAOAを脱退し、女優に転向。ドラマ『本当に良い時代』『お願い、ママ』『病院船～ずっと君のそばに～』などに出演した。しかし2020年7月、AOA活動当時にリーダーのジミンから継続的な嫌がらせを受けていたと告白し、波紋を呼んだ。騒動の余波でジミンはAOAを脱退した。

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