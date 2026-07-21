フェイエノールトからポルトガルの名門FCポルトへの移籍が決定！W杯で1G1Aのファン・インボム | RBB TODAY

ファン・インボムのFCポルト移籍が決定した。

ポルトは7月21日（日本時間）、公式SNSを通じてファン・インボムの獲得を発表した。

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契約期間は3年に1年の延長オプションが付いており、移籍金は約450万ユーロ（約8億3000万円）とされる。背番号は16番に決まった。

複数の現地メディアによると、移籍金450万ユーロに加え、成績に応じて最大50万ユーロ（約9200万円）の追加ボーナスが発生するという。

ファン・インボムは2015年にKリーグの大田ハナシチズンでプロデビュー。2019年にMLSのバンクーバー・ホワイトキャップスで海外キャリアをスタートさせ、2020年にルビン・カザン（ロシア）へ移籍した。その後はオリンピアコス（ギリシャ）、ツルヴェナ・ズヴェズダ（セルビア）を経て、2024年に上田綺世も所属するオランダの名門フェイエノールトへ加入。そして今回、新たにポルトガルへ活躍の場を移すことになった。

（写真提供＝韓国サッカー協会）ファン・インボム

（写真＝FCポルト公式X）ファン・インボム

北中米W杯でグループステージ初戦のチェコ戦で1ゴール1アシストを記録し、その評価をさらに高めた。

ポルトはポルトガル屈指の強豪クラブで、ジョゼ・モウリーニョ監督が率いた2003-2004シーズンにUEFAチャンピオンズリーグを制覇したほか、同大会の前身であるチャンピオンズカップでも1986-1987シーズンに優勝している。

なお、ポルトでプレーする韓国人選手は、2016年1月に加入したソク・ヒョンジュン以来、2人目となる。

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