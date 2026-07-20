まさにキングたちの対面！BTS＆トム・クルーズ、伝説の控え室SHOT公開 過去にJINと共演も | RBB TODAY

ボーイズグループBTSのリーダー、RMが大物俳優トム・クルーズとともにしたグループ記念ショットを公開した。

7月20日、RMは自身のSNSストーリーを通じて、「King」という言葉とともにトム・クルーズの公式アカウントをタグ付けし、1枚の写真を投稿した。

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公開された写真のなかには、BTSのメンバー7人全員がトム・クルーズを取り囲み、明るい笑みを浮かべて、ポーズを取っている。トム・クルーズもまたメンバーたちの真ん中で明るい表情でカメラを見つめ、心温まる雰囲気を醸し出した。

彼らは、「FIFAワールドカップ2026」決勝が開催されたメットライフ・スタジアムの控え室で対面した。

（写真＝RM Instagram）BTSとトム・クルーズ

この日、BTSはワールドカップ史上初の決勝戦ハーフタイムショーのヘッドライナーとして登場し、華麗なパフォーマンスを披露した。トム・クルーズもまた決勝に先立ち、スピーチのため、グラウンドに姿を現し、サッカーと結束のメッセージを伝えた。

世界的なK-POPグループとハリウッドを代表するアクションスターの歴史的なツーショットが公開されると、世界中のファンの熱い反応が続いた。

なお、トム・クルーズは過去にBTSのメンバー、JINのオリジナルコンテンツ『Run Jin』に出演した。

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