Google、日本初の旗艦店「Google Store 表参道」を8月13日にオープン | RBB TODAY

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Google、日本初の旗艦店「Google Store 表参道」を8月13日にオープン

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東急プラザ表参道「オモカド」
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　Googleは、日本初のGoogle Store旗艦店「Google Store 表参道」を8月13日にオープンする。場所は、東京・表参道の東急プラザ表参道「オモカド」1階。

　同店舗は、Googleのハードウェアやサービス、最新のAI体験を提供する直営店舗。Google Pixelシリーズをはじめ、Pixel Watch、Pixel Buds、Google Nest、Fitbit製品、各種アクセサリーなどを実際に手に取って体験・購入できる店舗になるとみられる。

　Google Storeの常設旗艦店は、これまで米国を中心に展開されており、今回の表参道店は日本初であると同時に、米国外初の旗艦店となる。表参道の神宮前交差点に位置する東急プラザ表参道「オモカド」内に出店することで、国内外の来街者に向けたGoogle製品の体験拠点として展開する。

　店内では、製品の販売に加えて、Googleの各種サービスやAI機能を体験できる展示を用意する見込み。Google Pixelの初期設定サポートや使い方の案内、店頭修理、ワークショップなど、購入後のサポートも提供される予定だ。また、Google Storeオンラインで注文した製品の受け取りにも対応するとされている。

　Googleは、公式ページ上で「8月13日、東京・表参道に、日本初のGoogle Store旗艦店がオープンします」と告知しており、詳細については今後順次案内するとしている。

　なお、Googleは8月12日に新製品発表イベント「Made by Google」を開催する予定で、次期Pixelシリーズなどの発表が見込まれている。翌日にオープンする「Google Store 表参道」では、最新のGoogleデバイスをいち早く体験できる場としても注目を集めそうだ。


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