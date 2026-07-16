庄司智春、結婚17周年を報告 妻・藤本美貴との「夫婦2人」夜デートショットに反響 | RBB TODAY

お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が自身のInstagramを更新し、妻の藤本美貴と結婚17周年を迎えたことを報告した。

庄司は「早いもので17年」と振り返り、「笑ったり怒ったり拗ねたり笑ったり」と夫婦の歩みを綴った。この日は子供たちを義母に預け、藤本と2人で食事に出かけたという。投稿には夜の街を背景に、仲良くポーズを決める夫婦のツーショット写真がアップされている

さらに庄司は、「帰りにプリクラ撮りました」と若々しいエピソードも明かした。この投稿に対し、ファンからは「ほんとに素敵」「憧れの夫婦」といったコメントが寄せられており、長年連れ添っても変わらない二人の仲睦まじい姿が注目を集めている。

結婚から17年が経過してもなお、夫婦水入らずの時間を大切にする様子に、多くのフォロワーが温かい反応を見せている。

※庄司智春、藤本美貴と結婚17周年を迎えたことを報告