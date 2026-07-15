「美しすぎる」宇野昌磨＆本田真凜のアイスダンス動画初お披露目にファン感激！ | RBB TODAY

国際オリンピック委員会（IOC）日本語公式アカウントが15日、アイスダンス挑戦を表明した本田真凜選手・宇野昌磨選手組の練習風景を公開した。

フィギュアスケート選手として、現役引退をしたふたり。一方、5月に現役復帰と競技のアイスダンス挑戦を発表し、2030年の冬季オリンピック出場を目標にすることを明かした。

ふたりは14日、カップル結成後初の公開練習を都内で行った。

五輪公式アカウントは15日に「本田真凜選手・宇野昌磨選手組の初の公開練習」「しょまりん」とつづり、1分48秒ほどの練習映像を公開。

映像では、黒のシンプルなウェアでリンクに現れたふたりが、手をつないだりホールドをしながらアイスダンスのステップを練習。息の合った動きと、終盤にカメラへ向ける自然な笑顔が印象的だった。

ポストには、「2030年オリンピックで二人の姿が見られますように」「美しすぎる、絵になる！」「コレは期待大。多分すごいことになる」という声が集まっている。

※五輪公式Xがしょまりんカップルの練習映像を公開

