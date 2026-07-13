神尾楓珠、平手友梨奈との結婚生活をテレビ初告白！「この人のために頑張りたい」 | RBB TODAY

俳優の神尾楓珠が、12日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』に出演。これまでベールに包まれていた平手友梨奈との結婚生活をテレビで初告白し、反響を呼んでいる。

番組では、神尾の親友である萩原利久がVTR出演し、「一緒にふざけあえる仲だったのが、結婚を機に急に大人になった」と、その劇的な変化を明かした。神尾自身もその変化を自覚しており、以前にはなかった「自炊」の習慣が身についたという。ハロウィーンには手作りの「かぼちゃのグラタン」を振る舞うなど、日々のイベントを大切にする穏やかな日常が語られた。

また、結婚のきっかけを問われると「この人のために頑張りたい、と思えたから」と話し、最愛のパートナーへの真っ直ぐな想いを吐露。さらに、神尾の母親へのインタビューも放送され、母親は「嫁を泣かせることはするなよ」と、身の引き締まるような助言を送っていた。

かつては内気で目立つことを好まなかった少年が、守るべき家族という新たな原動力を得て、一人の夫として確かな成熟を見せた。その深みが増した人間性と俳優としての姿に、今後ますます期待が高まる。