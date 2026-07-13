 神尾楓珠、平手友梨奈との結婚生活をテレビ初告白！「この人のために頑張りたい」 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

神尾楓珠、平手友梨奈との結婚生活をテレビ初告白！「この人のために頑張りたい」

エンタメ その他
注目記事
神尾楓珠【写真：竹内みちまろ】
  • 神尾楓珠【写真：竹内みちまろ】

　俳優の神尾楓珠が、12日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』に出演。これまでベールに包まれていた平手友梨奈との結婚生活をテレビで初告白し、反響を呼んでいる。

　番組では、神尾の親友である萩原利久がVTR出演し、「一緒にふざけあえる仲だったのが、結婚を機に急に大人になった」と、その劇的な変化を明かした。神尾自身もその変化を自覚しており、以前にはなかった「自炊」の習慣が身についたという。ハロウィーンには手作りの「かぼちゃのグラタン」を振る舞うなど、日々のイベントを大切にする穏やかな日常が語られた。

　また、結婚のきっかけを問われると「この人のために頑張りたい、と思えたから」と話し、最愛のパートナーへの真っ直ぐな想いを吐露。さらに、神尾の母親へのインタビューも放送され、母親は「嫁を泣かせることはするなよ」と、身の引き締まるような助言を送っていた。

　かつては内気で目立つことを好まなかった少年が、守るべき家族という新たな原動力を得て、一人の夫として確かな成熟を見せた。その深みが増した人間性と俳優としての姿に、今後ますます期待が高まる。


神尾楓珠2022カレンダー ([カレンダー])
￥2,750
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

【店舗限定特典つき初回生産分】 平手友梨奈 無表情な表情 (初回限定盤B C D＋DVD)(シリアルナンバー入り「応募抽選券」封入)(アクリルコースター付き)【C D】
￥8,980
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

平手友梨奈＆神尾楓珠、結婚を発表！「それぞれの歩んできた道が交差し、こうして一つの道となりました」 | RBB TODAY
画像
平手友梨奈と神尾楓珠が結婚を発表し、祝福の声が寄せられた。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/02/11/243761.html続きを読む »

神尾楓珠主演『最寄りのユートピア』新場面写真解禁！ 山村隆太とのスペシャル対談も決定 5枚目の写真・画像 | RBB TODAY
画像
9月25日22時より、神尾楓珠主演、北香那が共演するスペシャルドラマ『最寄りのユートピア』（フジテレビ系）が放送される。それに先駆け、新たな場面写真10枚が解禁された。 『最寄りのユートピア』吹越満、神尾楓珠　（C）フジテレビ 5枚目の写真・画像
https://s.rbbtoday.com/article/img/2024/09/25/223274/873623.html続きを読む »
《iilii》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top