EVAN、デビュー活動を大成功で終了！MV1000万回突破＆世界の音源チャートで存在感「EVERのおかげ」 | RBB TODAY

EVANが、デビューシングル『RIDE OR DIE』の活動を成功裏に終えた。

チャートやミュージックビデオで相次いで好成績を収め、“完成型アーティスト”としての存在感を示した。

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EVANは7月12日に韓国で放送されたSBS『人気歌謡』を最後に、デビューシングル『RIDE OR DIE』の音楽番組での公式活動を終了した。

その後、グローバルファンプラットフォームWeverseのライブ配信を通じてファンと交流し、「EVER（ファン）のおかげで無事に活動を終えることができました。本当にありがとうございます。これからも良いエネルギーを届けられるEVANになります」と、感謝の気持ちを伝えた。

6月22日にリリースされたデビューシングルを通じて、EVANは一気に“完成型アーティスト”という評価を得た。全曲の作詞・作曲・プロデュースはもちろん、ビジュアル面のクリエイティブ作業にも自ら参加し、自身ならではの音楽性と真摯な思いを余すことなく込めた。

（画像＝MBC、KBS、Mnet）EVAN

クリエイターとしての悩みや感性が反映された同作は、リスナーの共感を呼び、今後の音楽活動への期待を高めた。

EVANは音楽番組だけでなく、バスキング公演「The Fillin' Live with EVAN」やKBS2の音楽番組『THE SEASONS－ソン・シギョンの鼓膜彼氏』（原題）、各種ラジオ番組などにも出演。安定したライブパフォーマンスを披露し、ボーカリストとしての実力を証明した。

タイトル曲『Ride or Die』では洗練された現代的なボーカルを、収録曲『Overflow』では感性豊かな歌声を聴かせ、幅広い音楽性を示した。

また、『Ride or Die』はリリース直後、Bugsのリアルタイムチャートで1位、Melon「HOT100」（リリース30日以内）で5位を記録し、韓国のリスナーから好反応を得た。さらに、9つの国と地域のiTunes「トップソング」チャートで1位、中国Tencent Musicの週間K-POPチャートでも1位を獲得し、世界的な人気を証明した。

（写真提供＝BELIFIT LAB）EVAN

ミュージックビデオも、公開から約44時間でYouTube再生回数1000万回を突破。YouTubeのグローバル・デイリー人気ミュージックビデオチャートでは9位にランクインした。

シンガポールで1位を獲得したほか、イギリス、アメリカ、カナダ、ドイツなど複数の国の人気ミュージックビデオチャートでトップ10入りを果たし、世界中のファンから高い関心を集めた。

なお、EVANは8月9日、「2026 SBS歌謡大典 Summer」に出演する。また、現地時間8月14日には、アメリカ・ロサンゼルスのグラミー・ミュージアムで開催される特別プログラム「Spotlight」のステージに立つ。同公演はチケット発売直後に完売し、現地ファンの高い関心を証明した。続いて「KCON LA 2026」のステージにも出演し、世界中のファンと休まず交流を続ける予定だ。

◇EVAN（ヒスン） プロフィール

2001年10月15日生まれ。本名イ・ヒスン。高校生のときにBig Hitエンターテインメント（現HYBE）の練習生となり、一時はTOMORROW X TOGETHERのデビュー候補生に選ばれたことも。オーディション番組『I-LAND』を通じて、2020年11月、ENHYPENのメンバーとしてデビューした。2026年3月10日にグループから脱退。同年6月、『RIDE OR DIE』でソロデビューを果たした。

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