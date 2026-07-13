本当に38歳？俳優チョン・ヘイン、奇跡の”童顔ビジュアル”にファン衝撃「大学生みたい」 | RBB TODAY

俳優チョン・ヘインが、38歳とは思えない若々しい“童顔ビジュアル”を披露した。

自身を「サプライズゲストのおじさん」と表現した、ユーモアあふれる投稿にも注目が集まっている。

【写真】チョン・ヘイン、奇跡の“童顔ビジュアル”

チョン・ヘインは7月12日、自身のSNSに複数の写真を投稿し、近況を伝えた。

公開された写真のチョン・ヘインは、黒のジャケットを身にまとい、カメラに向かって明るい笑顔を見せている。整った目鼻立ちと透明感のある肌、少年のような笑顔が相まって、アラフォーとは思えない若々しさで視線を奪った。

チョン・ヘインは写真とともに、「P1Harmony FAN MEETING。サプライズゲストのおじさん」とつづり、絵文字を添えて持ち前のユーモアを見せた。

投稿を見たファンからは、「おじさんではなく大学生みたい」「38歳だなんて信じられない」「P1Harmonyのファンは本当にラッキー」「少年らしさがそのまま残っている」などの反応が寄せられ、大きな関心を集めた。

（写真＝チョン・ヘインInstagram）

チョン・ヘインはこの日、同じ事務所に所属するボーイズグループP1Harmonyのファンミーティングにサプライズゲストとして登場し、ファンと特別な時間を過ごした。親しみやすいトークと爽やかなビジュアルで、会場をさらに盛り上げたという。

◇チョン・ヘイン プロフィール

1988年4月1日生まれ。FNCエンターテインメント所属。26歳だった2014年にドラマ『百年の花嫁』で俳優デビューを果たし、日本でも人気の『トッケビ～君がくれた愛しい日々～』ではヒロインの初恋役として特別出演した。主な出演作にドラマ『刑務所のルールブック』『よくおごってくれる綺麗なお姉さん』『ある春の夜に』、映画『ユ・ヨルの音楽アルバム』『スタートアップ！』など。

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