武道館公演も経験…芸能界“電撃引退”の韓国バンド出身俳優、第1子誕生！「無事に生まれました」 | RBB TODAY

バンドグループFTISLAND出身のソン・スンヒョンに、うれしい知らせが届いた。

芸能界を離れ、ニューヨークで新たな人生を歩む彼が、父親になった。

【写真】ソン・スンヒョン、ウエディング写真公開

ソン・スンヒョンは7月10日、自身のSNSに「愛する私たちのヘッニム（胎名）が無事に生まれました。たった今この世に出てきた、ほやほやの私たちのイアン。イアンがママとパパのもとに来てくれて本当に幸せだ」という文章と写真を掲載した。

公開された写真には、生まれたばかりの息子の姿が収められている。

ソン・スンヒョンは2024年に一般女性と結婚した後、アメリカ・ニューヨークで新たな生活をスタートさせた。最近では、家族が運営する食堂で仕事を学びながら、飲食業に従事しているという。

（写真＝SNS）ソン・スンヒョン（左）、息子

父親になったソン・スンヒョンは、「まだまだ未熟なパパだけど、ママがしっかりしているからあまり心配せず、可愛くすくすく育ってね。愛してるよ、息子」と喜びを伝えた。

さらに、「誰よりも苦労した妻。本当にお疲れさま、愛してる」と、妻への感謝と愛情もつづった。

なお、ソン・スンヒョンは2009年にFTISLANDのメンバーとしてデビュー。2010年には日本メジャーデビューを果たし、2011年には日本武道館公演を成功させた。

2019年に専属契約終了に伴いグループを離れ、俳優へと転向。その後、2024年に芸能界引退を発表した。結婚後はアメリカ・ニューヨークに移住し、新たな人生を歩んでいる。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】ソン・スンヒョン、妻とのウエディング写真公開

■離婚に引退に復帰？かつて武道館ライブも成功させたFTISLAND、メンバーたちがイシューに

■【注目】「胸にお金を…」FTISLANDメンバー、衝撃の性売買疑惑