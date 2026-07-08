TWICE・サナが女優初挑戦、佐藤健とW主演　日韓共同制作プロジェクトで映画デビューへ | RBB TODAY

TWICEのサナがスクリーンデビューを果たす。

7月8日、本サイト提携メディア『OSEN』が報じた。

【写真】サナ、公の場でスカートめくれて丸出しに

サナは最近、新作映画『ニャンイ』（仮題）の出演オファーを受け、出演を決めたという。アイドルとして世界的な人気を集めてきたサナにとって、演技初挑戦作となる。

『ニャンイ』は日韓共同制作プロジェクトで、サナと佐藤健が主演を務める。監督はクォン・ヒョクチャン氏が担当し、制作はCOX、NPIO、日本のJACONが手掛ける。韓国の制作会社COXとNPIOがプロダクション運営を担当し、今年下半期に日本で撮影がスタートする予定だ。スタッフは全員韓国チームで構成されるという。

（写真提供＝OSEN）サナ

（写真提供＝OSEN）佐藤健

韓国でも多くのファンを持つ佐藤健との共演にも注目が集まる。アイドルとは異なる新たな魅力を見せられるのか、そして佐藤健とどのような共演を見せるのか、期待が高まっている。

（記事提供＝OSEN）

◇サナ プロフィール

1996年12月29日生まれ。本名は湊崎紗夏（みなとざき・さな）。大阪府出身。中学3年生の頃にJYPエンターテインメント関係者にスカウトされ、2012年から練習生に。2015年10月にTWICEのメンバーとしてデビューした。優れたビジュアルはもちろん、天真爛漫な性格とパフォーマンス時に見せる魅力的な仕草や表情もファンの心を掴んでいる。

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