「びしょ濡れ…」大胆スイムウェア姿のリア、アイドルらしからぬ攻めた肌見せに視線集中 | RBB TODAY

ITZYのリアが、大胆なスイムウェア姿を披露した。

リアは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

【写真】リア、大胆スイムウェア姿

公開された写真には、ナイトプールを楽しむリアの姿が収められている。淡いピンクのスイムウェアを着用したリアは、キュートな三つ編みヘアと、濡れてもなお輝く美貌で視線を奪った。

この投稿を見たファンからは、「すっぴんでも綺麗」「一緒に遊びたい」「びしょ濡れになっても美しい」「これは危険です」といったコメントが寄せられている。

（写真＝リアInstagram）

なお、リアが所属するITZYは現在、ワールドツアー「ITZY 3RD WORLD TOUR＜TUNNEL VISION＞」を開催中だ。

◇リア プロフィール

2000年7月21日生まれ。本名チェ・ジス。2019年2月にITZYのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインボーカルを担当。歌唱力の高さがデビュー前から評価されており、ITZYのメンバー発表の際にはメディア各所がリアを「JYPの秘密兵器」と紹介した。過去に一度SMエンターテインメントに所属するも、親の反対によって退社している。カナダ留学の経験があり、「リア」という芸名は自身の英名「ジュリア」からとったもの。

■【写真】胸元にスリット…リア、アイドルらしからぬ大胆衣装

■【写真】そこ開いてていいの？リア、胸下“パックリ”衣装

■【写真】「目のやり場に困る…」リア、肌見せスタイル