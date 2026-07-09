「びしょ濡れ…」大胆スイムウェア姿のリア、アイドルらしからぬ攻めた肌見せに視線集中 | RBB TODAY

ITZYのリアが、大胆なスイムウェア姿を披露した。
リアは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。
公開された写真には、ナイトプールを楽しむリアの姿が収められている。淡いピンクのスイムウェアを着用したリアは、キュートな三つ編みヘアと、濡れてもなお輝く美貌で視線を奪った。
この投稿を見たファンからは、「すっぴんでも綺麗」「一緒に遊びたい」「びしょ濡れになっても美しい」「これは危険です」といったコメントが寄せられている。
なお、リアが所属するITZYは現在、ワールドツアー「ITZY 3RD WORLD TOUR＜TUNNEL VISION＞」を開催中だ。
◇リア プロフィール
2000年7月21日生まれ。本名チェ・ジス。2019年2月にITZYのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインボーカルを担当。歌唱力の高さがデビュー前から評価されており、ITZYのメンバー発表の際にはメディア各所がリアを「JYPの秘密兵器」と紹介した。過去に一度SMエンターテインメントに所属するも、親の反対によって退社している。カナダ留学の経験があり、「リア」という芸名は自身の英名「ジュリア」からとったもの。