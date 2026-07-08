元ももクロ・有安杏果、ストーカー被害等の迷惑行為に法的措置を示唆 ファンへ異例の警告 | RBB TODAY

元ももいろクローバーZの有安杏果の公式X（旧Twitter）にて、一部ファンによる迷惑行為に対し厳重な注意喚起を行った。

所属事務所の株式会社アプリコット名義で発表された声明では、移動スケジュールの特定や、新幹線・飛行機への意図的な同乗、駅やホテルでの待ち伏せ・接触行為などを禁止事項として挙げている。これらの行為が確認された場合、法的措置を含めた厳正な対応をとると明言した。さらに、該当者がファンクラブ会員であれば強制退会や、今後のライブ・イベントへの入場をお断りするという厳しいペナルティを課す方針だ。

アイドル時代から高い知名度を誇る有安だが、アーティストとしての安全確保が優先されるべき状況にある。今回の毅然とした声明に対し、ネット上では「そんな人がいるのか」「ルールは守って」といったファンへの意識が広がっている。

※有安杏果、一部ファンによる迷惑行為に対し厳重な注意喚起