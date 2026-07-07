小池栄子、夫と食事は週に1回「来週は一緒に食べられるか決めて…」 | RBB TODAY

女優の小池栄子が7日放送の「ぽかぽか」（フジテレビ系）に出演。夫婦円満の秘訣について明かした。

2007年に元プロレスラーの坂田亘と結婚し、この日番組にゲスト出演した小池。「夫婦円満の秘訣がある」というイメージに対して「もう（結婚）20年になるので、一応上げてもいいのかな」と肯定。

具体的な秘訣を聞かれると、「うちはお互いもう干渉しないし、期待しない。期待すると、勝手に期待して溝を作って裏切られたとか思うから。そのままでいいの、あなたはそのままでいいのっていうのがお互いの思うところかな」と夫婦感を告白した。

また、いつからそういった考えになったか聞かれた小池は、「出会って……でも、籍入れてから結構それが強まったかもしれない」と振り返った。

さらに「無理に相手のルールに縛られない。縛られたくもないし。結婚したとしても、一応彼は個人の人生の横にいるって考えなんで」と、それぞれ独立した存在であることを説明。

その上で、「自分色に染めたいとか一切ない」と断言。 なお、現在は食事は週に1度程度共にするとのこと。「来週は何曜日くらいは一緒に食べられるかっていうのを決めて」と明かし、同じ食卓でも別々のメニューを食べることもあると話していた。