「実は終わってないんですよ」あらびき団が約2年ぶりに復活！真夏のSP放送決定 | RBB TODAY

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「実は終わってないんですよ」あらびき団が約2年ぶりに復活！真夏のSP放送決定

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（ｃ）TBS
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　伝説のネタ番組『あらびき団』（TBS）が約2年ぶりに復活する。

　7月20日（月・祝）よる22時から『今夜復活！あらびき団』～真夏の最強パフォーマー決定戦SP～が放送される。

　MCはライト東野（東野幸治）とレフト藤井（藤井隆）が務める。同番組は「あら削り」な一芸を持ったパフォーマーを紹介するネタ番組で、2007～2011年にレギュラー放送。その後も特番として放送を重ね、ハリウッドザコシショウ、はるな愛、風船太郎、どぶろっく、世界のナベアツ、AMEMIYAら多くの「あらびき」スターを輩出した。かまいたち、シソンヌ、マヂカルラブリー、ニッポンの社長など、賞レースチャンピオンたちも若手時代に同番組でパフォーマンスを披露している。

　今回は次世代のスター発掘を目的に、テレビ初出演を中心とした新人パフォーマーが集結。応募組数1069組、総数2512ネタの中から、賞レースでは見られないような個性的なパフォーマーが登場する。

　放送を記念し、民放公式テレビ配信サービス「TVer」と「TBS FREE」では、2022年12月に二階堂ふみがゲスト出演した『「あらびき団」年末総決算！あら-1グランプリ2022』の配信が決定。U-NEXTでも過去作が視聴できる。また、番組公式SNS・YouTubeでは過去のレジェンドたちのパフォーマンス切り抜き動画も公開される。

　ライト東野（東野幸治）はコメントで「『あらびき団』をまた出来るとのことでありがとうございます！今回はどんなパフォーマーが登場するのか、まだ収録してないので分からないですが楽しみです。"あらびき芸"ですから期待せずにぜひご覧ください！」、レフト藤井（藤井隆）は「『あらびき団』、終わって残念です…」と声をかけられた時に「やってませんが、実は終わってないんですよ。」とお伝えすると喜んでくださってたこれまでの方にお伝えしたいです。ぜひ、ご覧ください！」とコメントした。

　放送時間は7月20日（月・祝）よる22時00分～22時57分。


東野幸治＆藤井隆「あらびき団2024新春」の魅力を語る！「“生きる”というのが『あらびき団』の壮大なテーマ」 | RBB TODAY
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『あらびき団2024新春』でMCを務める東野幸治と藤井隆が囲み取材に応じ、番組の見どころや一押しのパフォーマーなどを語った。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/01/05/215668.html続きを読む »

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